استطلاع لـCNBC عربية: المركزي المصري سيخفض الفائدة في آخر اجتماعات 2025

18 حجم الخط

كشف استطلاع أجرته CNBC عربية وشمل 11 محللا وخبيرا اقتصاديا في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، أن تراجع معدلات التضخم سيدعم قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة الخميس المقبل.

توقعات قرار البنك المركزي بشأن الفائدة

واتفق معظم المشاركين على أن المركزي سيواصل دورة التيسير النقدي في اجتماعه الأخير لهذا العام.

كان المركزي المصري، قرر تثبيت أسعار الفائدة، عند 21% للإيداع و22% للإقراض في نوفمبر الماضي.

أسباب تدعم خفض أسعار الفائدة

ويرى معظم المشاركين في الاستطلاع أن تراجع التضخم في المدن المصرية خلال نوفمبر الماضي إلى 12.3% سيحفز المركزي على خفض الفائدة الخميس المقبل للمرة الخامسة في 2025، وبنسبة قد تتراوح بين 1% إلى 2%.

وعن اتجاه السياسة النقدية خلال العام المقبل، يتفق المشاركون في الاستطلاع على أن البنك المركزي سيواصل دورة التيسير النقدي خلال 2026 في ظل ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية، والتوقعات باستمرار انحسار موجة التضخم بدعم من استقرار العملة المحلية وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، إضافة إلى الحاجة لدعم نمو النشاط الاقتصادي وتقليل أعباء خدمة الدين العام.

توقعات البنك المركزي لمعدلات التضخم

ويتوقع البنك المركزي المصري أن تنخفض معدلات التضخم خلال النصف الثاني من2026 لتقترب من المستهدفات التي تتراوح بين 5% إلى 9% بنهاية العام المقبل.

وأكد، أن توقعات التضخم لاتزال عرضة لمخاطر صعودية عالمية ومحلية، ما يستلزم اتباع نهج حذر تجاه دورة التيسير النقدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.