هل يتجه البنك المركزي إلي خفض أسعار الفائدة مجددًا؟ خبير اقتصادي يجيب

قال الدكتور علي جمال عبد الجواد، الخبير الاقتصادي محلل الأسواق المالية: إن تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الأسبوع الجاري، يؤكد دخول التضخم في مسار هبوطي واضح، وهو ما يعزز من فرص اتجاه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بنهاية الشهر الحالي، خاصة في ظل التحسن الملحوظ في الأوضاع الاقتصادية العالمية.

خفض الفائدة الأمريكية يدعم الأسواق الناشئة

وأوضح عبد الجواد، خلال حواره ببرنامج «أرقام وأسواق» المذاع على قناة «أزهري»، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وللمرة الثالثة على التوالي منذ سبتمبر الماضي، يُعد عاملًا داعمًا قويًا للأسواق الناشئة، وفي مقدمتها السوق المصرية، بعد فترة طويلة من الضغوط التي فرضتها سياسة التشديد النقدي الأمريكية.

تضخم أقل من 4% وزخم في البورصة

وأشار محلل الأسواق المالية إلى أن تراجع معدلات التضخم في مصر إلى مستويات أقل من 4 %، بالتزامن مع استقرار سعر الصرف، انعكس بشكل مباشر على أداء البورصة المصرية، حيث شهدت المؤشرات الرئيسية حالة من الزخم الشرائي على المديين القصير والمتوسط، مدفوعة بتحسن معنويات المستثمرين وعودة تدفقات السيولة إلى السوق.

تراجع سعر الفائدة يعيد توجيه الاستثمارات

وأضاف عبد الجواد أن خفض أسعار الفائدة يدفع الأفراد والمؤسسات إلى البحث عن بدائل استثمارية تحقق عائدًا أعلى من العائد الثابت، وهو ما يصب في صالح سوق المال المصري، التي أصبحت أكثر جاذبية مقارنة بمستويات التضخم الحالية، وتقدم فرصًا استثمارية واعدة في المرحلة المقبلة.

