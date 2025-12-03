الكويت تقرر تجديد وديعة بملياري دولار لدى البنك المركزي المصري

18 حجم الخط

كشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن المركزي المصري اليوم الأربعاء، عن تجديد الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري، لمدة عام آخر ينتهي في أبريل 2026.

وتحتفظ الكويت بودائع لدى المركزي المصري بقيمة 4 مليارات دولار، مقسمة على شريحتين، الأولى يتم تجديدها سنويا في أبريل، والأخرى في سبتمبر من كل عام.

دعم خليجي قوي لمصر

تلقت مصر دعما قويا من الدول الخليجية خلال العقد الأخير في صورة ودائع دولارية لدى البنك المركزي واستثمارات في العديد من الشركات، إلى جانب تسهيلات سداد لبعض المنتجات النفطية.

يأتي ذلك في وقت تجاوز احتياطي النقد الأجنبي في مصر مستوى 50 مليار دولار لأول مرة بنهاية أكتوبر 2025، ليصل إلى 50.07 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي الصادرة منتصف نوفمبر الجاري.

لدى المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر ودائع أيضًا في البنك المركزي المصري، بعضها تحول إلى استثمارات والأخر تم تمديده.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أجرى زيارة رسمية إلى دولة الكويت، شهر فبراير الماضي، لبحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم الاستثمارات الكويتية في مصر.

يبلغ عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين نحو 1431 مشروعا، وتأتي الكويت في المركز الخامس بقائمة أهم الدول المستثمرة في مصر والثالثة عربيًا بعد الإمارات والسعودية، فيما يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت قرابة 3 مليارات دولار سنويًا، بحسب بيانات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

