محافظ البحيرة: نعمل على إنهاء 52 مشروعا استثماريا بتكلفة 6 مليارات جنيه

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، أن الدولة المصرية، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمضي بخطى متسارعة نحو تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في مختلف القطاعات، بما يواكب رؤية الجمهورية الجديدة ويحقق حياة كريمة للمواطنين.

وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر أن إجمالي المشروعات بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي يبلغ ٥٢ مشروعًا، بإجمالي إستثمارات تصل إلى ٦ مليارات و٧٧٠ مليون جنيه، ضمن الخطة الإستثمارية للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦.

تنفيذ ١٣ مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت نحو مليار و٩٥٤ مليون جنيه بالبحيرة



حيث تم الانتهاء من تنفيذ ١٣ مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت نحو مليار و٩٥٤ مليون جنيه، شملت توسعات محطة مياه كفر الدوار بطاقة ٤٣ / ٨٦ ألف م³/يوم، واستكمال خطوط مياه أبيس، بتكلفة ٢٠٠ مليون جنيه، محطة مياه الرحمانية بطاقة ٣٤ ألف م³/يوم، واستكمال الشبكات، بتكلفة ١٥٠ مليون جنيه بالإضافة إلى مشروع صرف صحي بدر بطاقة ١٠ آلاف م³/يوم، شاملًا الشبكات ومحطات الرفع وخطوط الطرد، بتكلفة ٥٠٠ مليون جنيه.





وأيضا توسعات صرف صحي إدكو بطاقة ٢٠ / ٤٠ ألف م³/يوم، بتكلفة ٦٠٠ مليون جنيه، توسعات صرف صحي مدينة دمنهور (أرض الحوفي – عزبة خضر)، بتكلفة ٢٠٩ ملايين جنيه، صرف صحي سيدي غازي بمركز كفر الدوار، بتكلفة ٤٠ مليون جنيه، صرف صحي قرى أبو صمادة ولحمير وأبو وافية بمركز الدلنجات، بتكلفة ٤٠ مليون جنيه، صرف صحي كوم القناطر (شبكات إضافية) بمركز أبو حمص، بتكلفة ٢٠ مليون جنيه.





كما تم الانتهاء من مشروع صرف صحي كوم دفشو بمركز كفر الدوار، بتكلفة ٤٥ مليون جنيه، وصرف صحي بلقطر بمركز أبو حمص، بتكلفة ٤٥ مليون جنيه، صرف صحي قرية الطرح بمركز كفر الدوار، بتكلفة ٤٥ مليون جنيه، ومشروع صرف صحي قرية المعدية بطاقة ٦ آلاف م³/يوم، بتكلفة ٦٠ مليون جنيه.

محافظ البحيرة: جار تنفيذ ٣٩ مشروعًا في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة٤ مليارات و٨١٦ مليون جنيه

وأكدت محافظ البحيرة أنه جار تنفيذ ٣٩ مشروعًا آخر في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة ٤ مليارات و٨١٦ مليون جنيه، لرفع كفاءة البنية التحتية، وتوسعة الشبكات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصةً بالقرى والمناطق الأكثر إحتياجًا، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة والحفاظ على الصحة العامة.

مشيرةً إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يحظى بأولوية قصوى، لما له من تأثير مباشر على الصحة العامة وجودة الحياة، موضحةً أن المحافظة تشهد طفرة حقيقية في تنفيذ مشروعات هذا القطاع الحيوي بكافة مدن وقرى البحيرة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.