السردين يسجل 110 جنيهات، أسعار الأسماك اليوم بمحافظة البحيرة (فيديو)

ننشر أسعار الأسماك بالأسواق بـمحافظة البحيرة اليوم السبت، وذلك حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، حيث شهدت استقرار في أسعار البعض وارتفاع في الأخر.



إقبال المواطنين على الأسماك بمحافظة البحيرة

وشهد سوق السمك إقبالا كبيرا من المواطنين على الأسماك وخاصة من النوع البلطي والبوري وأيضًا السردين، وذلك لتناسب أسعارهم لفئة كبيرة من المواطنين، ويوجد تباين في الأسعار وذلك حسب جودة المنتج وطبيعة المنطقة.

أسعار الأسماك بمحافظة البحيرة

كما يضاف إلى الأسعار كل من تكاليف النقل والتداول حسب ابتعاد كل منطقة عن السوق الرئيسي للجملة، وكذلك نوع وجودة المنتج والطبقة المستهدفة لكل منتج سواء شعبي أو راقٍ، وأخيرا يضاف إليها هامش ربح كل تاجر من التجار.

أنواع الأسماك المختلفة بمحافظة البحيرة

وتتراوح أسعار الأسماك حسب جودة المنتج وأيضًا وفقًا لدرجات الحرارة والمنطقة وتراوح سعر كيلو السمك البلطي من 70 إلى 80 جنيها، وأيضا تراوح سعر سمك البوري ما بين 150 إلى 160 جنيها للكيلو الواحد وجاء سعر السردين 110 جنيهات، كما جاء سعر الجمبري من 150 إلى 450 جنيها وأحيانا يصل إلى 800 جنيه للكيلو الواحد والمرجان يسجل 140 جنيها.



وسجل سمك البربوني سعر 240 جنيها للكيلو الواحد والقراميط يتراوح سعرها ما بين 50 إلى 60 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكاليماري 200 جنيه وسعر كيلو الكابوريا من 100 إلى 110 جنيهات والسبيط 450 جنيهًا.



كما أكد البائع أن إقبال المواطنين يكون كبيرا طول العام ويزاد بكثرة في فصل الشتاء مقارنة بالصيف، مؤكدا على تباين الأسعار حسب أوقات السنة المختلفة ودرجات الحرارة حيث تزداد الأسعار بفصل الصيف عنها في الشتاء.

ويقوم صيادو محافظة البحيرة بصيد الأسماك من منطقة المعدية بالمحافظة أو منطقة الأنفوشي بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى محافظة كفر الشيخ، كما أنه يوجد بكثرة بسواحل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وتوجد أنواع أسماك كثيرة تنتشر بشكل كبير خلال هذا الوقت، وذلك يرجع إلى درجة الحرارة المناسبة إلى أنواع الأسماك المختلفة.

