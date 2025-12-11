من داخل غرفة التحكم، محافظ البحيرة تكشف آليات رصد المخالفات باليوم الثاني لانتخابات النواب (فيديو)

18 حجم الخط

التقت عدسة “فيتو” مع الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة داخل غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة لرصد أي معوقات للعملية الانتخابية لمجلس النواب 2025 بالدوائر الملغاة داخل نطاق المحافظة.

وكشفت محافظ البحيرة آليات رصد المخالفات باليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب.

وانطلقت صباح اليوم الخميس فعاليات اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب داخل 4 دوائر انتخابية بالمحافظة، وسط متابعة دقيقة ومستمرة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وانتظام.

فتح جميع اللجان الانتخابية بالمحافظة في موعدها

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية بمراكز ومدن وقرى المحافظة في موعدها المحدد فى تمام التاسعة صباحًا، مع وصول المستشارين وأعضاء اللجان، دون اي مشاكل تعوق العملية التصويتية.

إصرار كبار السن وذوي الهمم علي المشاركة

أشارت محافظ البحيرة إلى دور المرأة البحراوية في تصدر المشهد الانتخابي، ومشاركتها رغم أحوال الطقس التي تعرضت لها المحافظة من سقوط أمطار غزيرة وإصرار كبار السن، وذوي الهمم على المشاركة والادلاء باصواتهم الانتخابية.

تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة العمل

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ من غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة، بحضور القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية والأمنية، حيث يتم التواصل اللحظي مع رؤساء الوحدات المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة العمل داخل اللجان العامة والفرعية، والتنسيق المستمر مع مديرية الأمن لتأمين المقار الانتخابية وتيسير حركة دخول وخروج المواطنين.

المراكز الانتخابية 271 مركزًا

وتُجرى الانتخابات في أربع دوائر انتخابية تشمل: الدائرة الرابعة: ( مركز رشيد – مركز المحمودية – الرحمانية) والدائرة الخامسة: حوش عيسى والدائرة السادسة: مركز الدلنجات والدائرة التاسعة: (كوم حمادة – بدر)ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 271 مركزًا، تضم 300 لجنة فرعية، تستقبل مليون و515 ألفًا و410 ناخب وناخبة للإدلاء بأصواتهم.

وشهدت اللجان منذ الصباح توافدًا ملحوظًا من المواطنين، وسط تسهيلات كبيرة لكبار السن وذوي الهمم لضمان ممارسة حقوقهم الدستورية في بيئة آمنة ومنظمة.

التزام المحافظة بأعلى درجات الحياد

واكدت محافظ البحيرة أن جميع الأجهزة التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مؤكدة التزام المحافظة بأعلى درجات الحياد والشفافية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز دعائم الدولة الديمقراطية، وتدعو المحافظ جموع المواطنين إلى مواصلة المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني المهم، مشيدة بما أظهره أبناء البحيرة من وعي وحرص ومسئولية وطنية مختلف الاستحقاقات الوطنية.

