الأنبا إيلاريون يدشن كنيسة أبسخيرون القليني في إيبارشية البحيرة

دشن نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة للأقباط الأرثوذكس، كنيسة الشهيد أبسخيرون القليني بمحطة ٢ بالنوبارية، وشاركه نيافة الأنبا باخوميوس أسقف ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.

شارك في صلوات التدشين والقداس الذي تلاها، عدد كبير من كهنة إيبارشية البحيرة، وخورس الشمامسة، وأعداد من الشعب.

دُشِّن المذبح الرئيسي على اسم الشهيد أبسخيرون القليني، والمذبح البحري على اسم السيدة العذراء، والمذبح القبلي على اسم الشهيدة مارينا. كما تم تدشين مذبح القديس أبو مقار الكبير والأنبا كاراس السائح والقديس يوليوس الإقفهصي في الدور الثالث من الكنيسة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تدشين شرقيات الهيكل البانطوكراتور (حضن الآب) ومعمودية الكنيسة باسم القديس يوحنا المعمدان، إلى جانب تدشين أيقونات الكنيسة وبعض الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها.

وفي السياق ذاته كرم نيافتهما مجموعة من المهندسين والمقاولين الذين شاركوا في الإنشاءات والمباني والتشطيبات.

الأنبا مينا يلتقي خدام أسقفية الخدمات لمتابعة ملف حصاد التنمية 2025

التقى نيافة الأنبا مينا أسقف برج العرب والعامرية، مع خدام أسقفية الخدمات في مقر المطرانية لمتابعة ملف «حصاد التنمية لعام 2025» بالمجتمعات التنموية التابعة للإيبارشية، حيث استعرض الخدام ما تم تنفيذه خلال العام من أنشطة وبرامج في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد والخدمات التنموية المتكاملة.

تضمن اللقاء كلمة ألقاها نيافته تحت عنوان "العمل التنموي جزء من رسالة الكنيسة تجاه المجتمع"، كما قدم الخدام هدية رمزية تكريمًا لدعمه وتشجيعه المستمر للخدمة.

كما قدم الشكر لنيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة، ووزّع الهدايا الرمزية على عدد من المتطوعين الذين يخدمون المجتمعات التنموية.

شارك في اللقاء عدد من الآباء الكهنة المشرفين والخدام الميدانيين بالمجتمعات التنموية.

