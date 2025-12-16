ضبط أسمدة محظورة وأطنان ملح وسلع تموينية مهربة في حملات مكبرة بالبحيرة

18 حجم الخط

​ شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة سلسلة من الحملات الرقابية المكبرة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية وضبط المتلاعبين بالدعم، وأسفرت الحملات التي قادها المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين، وبإشراف سهير زعتر، وكيل المديرية، عن ضبط مخالفات جسيمة بمركزي دمنهور وإدكو.

ضبط 5 أطنان من الملح مجهول المصدر

​في مركز دمنهور، نجحت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بقيادة السيد الوكيل، فرحات بريك، في ضبط 33 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة، خاصة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها بالأسواق، كما تم ضبط 5 أطنان من الملح مجهول المصدر وغير المصحوب بالمستندات القانونية.

​وفي حملة موازية لرقابة دمنهور بالتنسيق مع مباحث التموين، تم ضبط بقال تمويني قام بتغيير نشاطه والتصرف في كميات ضخمة من السلع المدعمة لبيعها بالسوق السوداء، حيث شملت المضبوطات 610 كجم سكر تمويني، و560 زجاجة زيت، و600 كيس مكرونة، و250 سلعة تموينية أخرى.

كما قامت الحملة بتنفيذ 8 قرارات صادرة من النيابة العامة بشأن مضبوطات سابقة لفرض سيادة القانون.

ضبط اللحم المفروم غير الصالح للاستهلاك الآدمي

​أما في مركز إدكو، فقد أسفرت الحملة المشتركة مع الطب البيطري والوحدة المحلية عن تحرير عدة محاضر صحية وتموينية، شملت التحفظ على 3.5 كيلو فراخ مجمدة، و8 عبوات سجق (بدون بيانات)، وكميات من اللحم المفروم غير الصالح للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحرير محضرين لعرض لحوم مكشوفة، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار في أنشطة مختلفة.

إحالة جميع المخالفات للنيابة العامة

وتواصل المديرية حملاتها المستمرة في تكثيف الرقابة على المخابز والأسواق بكافة مدن وقرى المحافظة لضمان جودة السلع وحماية جمهور المستهلكين، مع إحالة جميع المخالفات للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

