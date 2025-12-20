المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لسائق بتهمة التعاطي بشبرا الخيمة

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريم سائق مبلغ 10 آلاف جنيه، بعد إدانته بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وقيادة سيارة وهو واقع تحت تأثير المواد المخدرة، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، وأحمد رأفت الملكي، وبأمانة سر أمين أحمد عبد الحافظ وأحمد أبو اليزيد عياش.

تعود أحداث القضية إلى قيام النيابة العامة بإحالة المتهم «محمود. ا. ش»، 29 عامًا، سائق، مقيم بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 19252 لسنة 2025 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3025 لسنة 2025 كلي جنوب بنها.

وكشف أمر الإحالة أنه بتاريخ 12 يوليو 2025، وبدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، أحرز المتهم جوهرًا مخدرًا «حشيش» بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما قاد مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير المواد المخدرة، بما يشكل خطرًا جسيمًا على سلامته وسلامة المواطنين.

وبعد نظر القضية، وسماع المرافعات، والاطلاع على أوراق الدعوى، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم، تأكيدًا لسيادة القانون وردعًا لمخاطر تعاطي المخدرات أثناء القيادة.

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

