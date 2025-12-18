الخميس 18 ديسمبر 2025
جدول امتحانات النقل الثانوي العام والبكالوريا بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية جداول امتحانات الصف الأول الثانوي العام والبكالوريا والرياضي ومدارس اللغات الرسمية،.

تعليم القليوبية تعلن جدول امتحانات الإعدادية

جدول امتحانات المرحلة الابتدائية بالقليوبية

جدول امتحانات النقل  الثانوي العام والبكالوريا بمحافظة القليوبية 

 

أكد مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن  امتحانات الصف الأول الثانوي العام والبكالوريا 2026 تبدأ يوم السبت 10 يناير 2026 وتستمر حتى الخميس 15 يناير 2026، حيث يؤدي الطلاب امتحانات اللغة الأجنبية الأولى، والعلوم المتكاملة، واللغة العربية، والفلسفة، والرياضيات، والتاريخ، إلى جانب المواد العملية والمواد التي لا تضاف للمجموع مثل التربية الدينية، والتربية الرياضية للمدارس الرياضية، والتربية العسكرية النظري، واللغة الأجنبية الأولى مستوى رفيع، واللغة الأجنبية الثانية، والبرمجة والذكاء الاصطناعي.

جدول طلاب الصف الثاني الثانوي العام والرياضي ومدارس اللغات الرسمية  القليوبية 

كما يبدأ طلاب الصف الثاني الثانوي العام والرياضي ومدارس اللغات الرسمية امتحانات نصف العام يوم السبت 10 يناير 2026، حيث يؤدون امتحانات اللغة العربية، والرياضيات العامة للشعبة الأدبية والرياضيات البحتة للشعبة العلمية، واللغة الأجنبية الأولى، والفيزياء والجغرافيا، والتاريخ، ويختتمون الامتحانات بمواد الكيمياء، وعلم النفس والاجتماع، وتطبيقات الرياضيات، وفق الجداول والأزمنة المعلنة.

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ترفع درجة الاستعداد القصوى للامتحانات

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنها رفعت درجة الاستعداد القصوى داخل جميع الإدارات التعليمية، وشددت على الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للامتحانات، ومنع الغش بكافة صوره، مع توفير المناخ الآمن والملائم للطلاب داخل اللجان.

