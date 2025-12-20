18 حجم الخط

أعلن وزير الدفاع التركي يشار جولر أن إسرائيل واليونان تمارسان ضغوطا على الولايات المتحدة لمنعها من تزويد تركيا بمقاتلات "إف-35" الأمريكية.

وزير الدفاع التركي: إسرائيل واليونان تضغطان لعرقلة صفقة "إف-35" مع واشنطن

وقال جولر في تصريحات نقلتها صحيفة "ستار" التركية: "بالطبع، لا نرى مشكلة فيما يخص توريد مقاتلات "إف-16"، لكن أولويتنا تبقى "إف-35". نحن على علم بأن إسرائيل واليونان تضغطان لمنع تسليم هذه الطائرات إلى تركيا".

وأوضح وزير الدفاع التركي أن أنقرة تواصل جهودها لإلغاء العقوبات المفروضة عليها بموجب قانون CAATSA الأمريكي، جرّاء شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، مضيفا: "لدينا فرق عمل مخصصة لهذا الملف، وعندما يُحل، سنُطلعكم على التفاصيل. نؤمن أن تركيا والولايات المتحدة قادرتان على التوصل إلى تسوية مشتركة لهذه القضايا".

التقارب العسكري بين إسرائيل واليونان وقبرص

وأكد وزير الدفاع التركي أن تقارب اليونان وإسرائيل وجمهورية قبرص، وتوقيعها اتفاقيات، "لا يشكل تهديدا لنا، فنحن أيضا نوقع اتفاقيات مع العديد من الدول، لكننا لا نبرم هذه الاتفاقيات ضد أي دولة بعينها".

وأضاف في هذا الجانب: "تشير التقارير إلى أنهم سينشرون أنظمة دفاع جوي، سيحصلون عليها من إسرائيل، في جزر ذات وضع غير عسكري.. وهذه الجزر، كما يوحي اسمها، غير عسكرية، أي لا يجوز تسليحها بموجب القانون.. ونحن نبذل الجهود اللازمة في هذا الشأن. فلا داعي للتفاؤل المفرط".

وأشار جولر إلى أنهم في اليونان يطالبون حاليا - ضمن الخطة حتى عام 2030- بتجنيد النساء في الجيش.. وقال إنه "يكاد لا يوجد إقبال على الالتحاق بالجيش والبحرية اليونانيين، إذ يمثل تجنيد الأفراد مشكلة رئيسية بالنسبة لهم".

