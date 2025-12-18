جدول امتحانات المرحلة الابتدائية بالقليوبية

18 حجم الخط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مواعيد امتحانات الشهادة الابتدائية، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت 10 يناير 2026 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 13 يناير 2026.

جدول امتحانات المرحلة الابتدائية بمحافظة القليوبية

وأوضحت المديرية أن الامتحانات المرحلة الابتدائية محافظة القليوبية تُعقد في الفترة الصباحية أو المسائية بكل إدارة تعليمية، وذلك وفقًا لكثافة أعداد الطلاب داخل كل إدارة.

ويؤدي التلاميذ امتحان اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف، بينما يؤدي التلاميذ امتحان العلوم لمدة ساعة ونصف، وامتحان اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف لكل مادة.

كما يؤدي التلاميذ امتحان الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT، على أن تستغرق مدة الامتحان ساعة ونصف لكل مادة.

وأكدت المديرية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير المناخ الملائم للتلاميذ داخل اللجان، مع التشديد على الالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

امتحانات نصف العام 2026 محافظة القليوبية

في سياق متصل أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية برئاسة مصطفي عبده وكيل الوزارة المحاور التنظيمية الدقيقة لضمان سير امتحانات نصف العام 2026 على أكمل وجه مع التأكيد على الجاهزية التشغيلية واللوجستية الكاملة لكافة اللجان.

وأوضح بيان مديرية التربية والتعليم أنه جري وضع خطة توزيع مديري ورؤساء اللجان والملاحظين بشكل عادل وشفاف، لضمان الحيادية ومنع المجاملات مع إصدار التكليفات والتجهيزات والإجراءات لضمان حسن سير عملية الامتحانات بمحافظة القليوبية في الاعدادية او الابتدائية او مرحلة النقل للثانوية العامة.

