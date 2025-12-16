الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
أخبار مصر

عين شمس تحصد المركز الأول وتتصدر الجامعات في مسابقة المجلس القومي للمرأة

جامعة عين شمس تتصدر
جامعة عين شمس تتصدر الجامعات في مسابقة المجلس القومي للمرأة
حصدت جامعة عين شمس المركز الأول في المسابقة البحثية الطلابية التي نظمها المجلس القومي للمرأة، وذلك ضمن فعاليات اللقاء السنوي الثامن لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، والذي أُقيم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

جاء ذلك بحضور كل من:
الدكتورة نسرين البغدادي نائب رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هبة نصار رئيس قطاع الدراسات الاقتصادية والسياسية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة شيماء نعيم مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بالمجلس القومي للمرأة، والدكتورة منى سالم المنسق الوطني لمشروع وحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية، والدكتورة عبير أبو العلا مدير إدارة البحوث والدراسات بالمجلس القومي للمرأة، وسالي ذهني مدير برامج المرأة بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة هند الهلالي المدير التنفيذي لوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس.

وشهدت الفعاليات مشاركة لجنة تحكيم المسابقة من أساتذة واستشاريي وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس، وهم: الدكتورة فيروز محمود الأستاذ بكلية البنات، الدكتورة سهير صفوت رئيس قسم الاجتماع والفلسفة بكلية التربية، والدكتورة يسرا شعبان المدرس بكلية الحقوق، والدكتورة مروة مندي مدرس علم النفس، إلى جانب الإداريين بالوحدة: رانية العسال المسؤول الإداري، وسعاد إبراهيم كبير الأخصائيين.

وخلال اللقاء، هنأت الدكتورة شيماء نعيم  الدكتورة غادة فاروق على حصول جامعة عين شمس على الاعتماد المؤسسي، مؤكدة الدور المحوري الذي تقوم به وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف في تحقيق هذا الإنجاز المؤسسي المتميز.

كما أعربت الدكتورة غادة فاروق عن بالغ سعادتها واعتزازها بما حققته جامعة عين شمس من إنجاز متميز بحصولها على المركز الأول في المسابقة البحثية الطلابية للمجلس القومي للمرأة، مؤكدة أن هذا التتويج يعكس إيمان الجامعة بدورها المجتمعي ومسؤوليتها الوطنية في دعم قضايا المرأة ومناهضة كافة أشكال العنف.

وأشارت إلى أن وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس تمثل أحد النماذج الرائدة داخل الجامعات المصرية، لما تقوم به من جهود متكاملة تجمع بين التوعية، والبحث العلمي، وبناء القدرات، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وكافة الجهات الوطنية المعنية.

وأكدت الدكتورة غادة فاروق أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لاستراتيجية الجامعة في تمكين الطلاب والطالبات، وتعزيز مشاركتهم الفعالة في معالجة القضايا المجتمعية المعاصرة، وعلى رأسها قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها وسائل التكنولوجيا الحديثة.

واختتمت كلمتها بتوجيه الشكر والتقدير إلى المجلس القومي للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وأعضاء لجان التحكيم، وإدارة وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف، وكافة القائمين على تنظيم المسابقة، مثمنة الجهود المتميزة للطلاب الفائزين، ومؤكدة أن جامعة عين شمس ستظل داعمة لكل مبادرة تسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وعدالة وأمانًا.

كما تم إعلان نتيجة المسابقة البحثية الطلابية التي جاءت تحت عنوان «مناهضة العنف الذي تيسّره وسائل التكنولوجيا»، حيث تصدرت جامعة عين شمس الترتيب العام، محققة المركز الأول من بين 86 بحثًا طلابيًا مقدمًا من 10 جامعات مصرية.

وأسفرت النتائج عن فوز كلية التربية بجامعة عين شمس بالجوائز الثلاث الأولى، بقيمة 10,000 جنيه لكل جائزة، وذلك للطلاب:
1. إبراهيم محمد عبد القادر
2. هدير خالد
3. ماري ليشع عزمي – مارينا عماد

وفي كلمتها، وجهت الدكتورة نسرين البغدادي الشكر لكافة القائمين على تنظيم المسابقة، مؤكدة أهمية إعداد جيل واعٍ بقضايا المرأة، وتعزيز قدرات الطلاب في مناهج البحث العلمي بما يسهم في مواجهة قضايا العنف بكفاءة ووعي.

واختتمت الفعاليات بعرض قدمته الدكتورة هند الهلالي حول أبرز إنجازات وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف خلال العام الأكاديمي 2024–2025، إلى جانب استعراض حصاد الأبحاث التي نفذتها الوحدة على مدار الخمس سنوات الماضية في مجال مناهضة العنف، ومن بينها بحث ميداني حول مقدمي الخدمات الطبية المعرضين للعنف أثناء العمل بـمستشفيات الطوارئ.

