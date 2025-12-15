رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني: دعم القيادة السياسية يمثل ركيزة أساسية لتطوير الجامعات

18 حجم الخط

شارك الدكتور هشام عبد السلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية، الذي عقد هذا العام تحت عنوان: "جسور حضارات المعرفة: التعليم، الابتكار، والمستقبل المستدام"، بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واتحاد الجامعات العربية والروسية.



شهد الافتتاح: الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكونستانتين موغيليفيسكي، نائب وزير العلوم والتعليم العالي بروسيا، وجورجي ي. بوريسينكو، سفير روسيا الاتحادية لدى جمهورية مصر العربية، والدكتور ف. أ. سادوفنيتشي، رئيس جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية بروسيا، والدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، وعدد كبير من قيادات التعليم العالي وممثلي المؤسسات الأكاديمية في العالمين العربي والروسي.

تعاون أكاديمي بين الجامعات العربية والروسية

وأكد الدكتور هشام عبد السلام، خلال مشاركته أن رعاية وزير التعليم العالي لهذه المبادرات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات العربية والروسية، وتهيئة بيئة خصبة للتبادل البحثي والمشروعات المشتركة، بما يسهم في رفع قدرة مؤسسات التعليم العالي المصرية على المنافسة عالميًا.

وأشار إلى أن المنتدى يمثل فرصة لاستعراض أحدث الاتجاهات العالمية في التعليم التكنولوجي، التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وهي مجالات تتوافق مع رؤية الجامعة باعتبارها أول مؤسسة مصرية متخصصة في التعليم الإلكتروني.

وأضاف أن المشاركة تدعم تطوير البرامج التعليمية الحديثة وتطبيق أفضل الممارسات الرقمية، بما يعزز حضور الجامعة إقليميًا ودوليًا ويفتح آفاقًا أوسع لتوسيع شبكات التعاون الأكاديمي مع الجامعات العربية والروسية والمؤسسات العالمية.

وأشار الدكتور هشام عبد السلام إلى أن مشاركة الجامعة في المنتدى تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الشراكات الدولية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن دعم القيادة السياسية يمثل ركيزة لتطوير الجامعات المصرية ووضعها في مكانة متقدمة عالميًا.

وأكد أن التوجهات الرئاسية المستمرة بالانفتاح على المؤسسات الأكاديمية الدولية أسهمت في خلق بيئة تعليمية أكثر مرونة وتطورًا، ومكنت الجامعات من إقامة شراكات استراتيجية تعزز الابتكار وتفتح آفاقًا أوسع لبرامج التبادل الطلابي والبحثي.

كما شدد رئيس الجامعة على اهتمام الجامعة الكبير بتوسيع نطاق شراكاتها الأكاديمية الدولية، وعقد المزيد من الاتفاقيات مع الجامعات والمؤسسات البحثية المرموقة حول العالم، بهدف تبادل الخبرات وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وتعزيز برامج التبادل الطلابي والأكاديمي، بما يسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية والبحثية، ويدعم إعداد كوادر مؤهلة للمنافسة على المستوى الإقليمي والدولي.

وشملت أعمال المنتدى مجموعة من الجلسات النقاشية، أبرزها:

"ما وراء الحدود: مستقبل التعاون العربي–الروسي في علوم الطيران والفضاء".

"الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية".

"تشكيل مستقبل التعليم والمجتمع".

"دبلوماسية الذكاء الاصطناعي".

"اللغة الروسية والعربية في التعليم العالي".

