جامعة عين شمس تواصل دعم الصناعة الوطنية من خلال معرض الشركات المصرية

نظّم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرض «الشركات المصرية» بالحرم الجامعي (ب)، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويأتي هذا في إطار الدور المجتمعي الرائد لجامعة عين شمس، وحرصها على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقافة الاعتماد على المنتج المحلي.

ويأتي تنظيم المعرض استمرارًا لنجاح الدورات السابقة، وتجسيدًا لالتزام الجامعة بدورها في ربط العملية التعليمية بخدمة المجتمع، وتلبية احتياجات طلاب الجامعة ومنتسبيها، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الشركات الوطنية لعرض منتجاتها مباشرة داخل الحرم الجامعي، ويستمر المعرض في استقبال رواده حتى الخميس الموافق 25 ديسمبر الجاري.

وأكدت الدكتورة غادة فاروق أن الجامعة تحرص على تكرار إقامة المعرض بمختلف أحرمها الجامعية، بهدف تحقيق انتشار أوسع للمنتج الوطني بين فئة الشباب، ودعم الصناعات المصرية، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

معرض جامعة عين شمس للشركات

وأشاد الطلاب بتنوع وجودة المعروضات، إلى جانب العروض السعرية المميزة التي تقدمها الشركات المشاركة، فيما أعربت الشركات العارضة عن تقديرها لحسن تنظيم المعرض والإقبال الكبير من طلاب ومنتسبي الجامعة، بما يعكس ثقة المجتمع الجامعي في المنتج المصري.

ويقام المعرض تحت إشراف اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

