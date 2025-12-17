الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأوقاف تعلن فتح باب التقدُّم لعضوية المقارئ القرآنية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
18 حجم الخط

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدُّم لعضوية المقارئ القرآنية لحفظة القرآن الكريم من أصحاب الأداء المتقن مع دقة الأحكام، وذلك في إطار العناية بترسيخ الفهم الصحيح لمعاني القرآن الكريم ومقاصده، وحرصها على اكتشاف ورعاية المتميزين من الأئمة والواعظات وخطباء المكافأة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وخريجي مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم.

 

وفي سياق آخر، نظمت وزارة الأوقاف، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، سلسلة فعاليات توعوية واسعة ضمن حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك تحت إشراف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومتابعة الدكتورة مروى ياسين، مساعد الوزير لشئون الواعظات، ومديري المديريات في محافظات: القاهرة، المنيا، الفيوم، أسيوط، جنوب سيناء، مرسى مطروح، بني سويف، البحيرة، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، وسوهاج.

 

الدعم النفسي والمعنوي للنساء اللاتي تعرضن للعنف

وشملت الفعاليات برامج تثقيفية داخل مراكز استضافة ودعم المرأة التابعة لـوزارة التضامن، حيث قدّم الأئمة والواعظات لقاءات توعوية تهدف إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي للنساء اللاتي تعرضن للعنف، مع التأكيد على مكانة المرأة في الإسلام وحقوقها المشروعة، وتعزيز قيم الرحمة والمودة واحترام إنسانيتها.
وتطرقت إلى مجموعة من المحاور الأساسية، منها إبراز مكانة المرأة في جميع أدوارها، واستعراض نماذج من النساء الصابرات الصالحات، وشرح جزاء الصابرين، مع التشديد على أن الأمل والعمل والوعي السليم تشكل ركائز أساسية لبناء حياة جديدة لمن تعرضن للعنف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الأوقاف خطباء المكافأة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات التضامن الاجتماعي الجامعات المصرية القرآن الكريم المجلس القومي للمرأة المقارئ القرآنية

مواد متعلقة

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: ذوو الهمم لم يكونوا يوما هامشا في التاريخ الإسلامي

وكيل الأزهر ومفتي الجمهورية يفتتحان معرضًا للأعمال الفنية لذوي الهمم

وزارة الأوقاف تنظم فعاليات واسعة لمناهضة العنف ضد المرأة

وزير الأوقاف يؤكد لقاضي فلسطين موقف مصر الثابت والداعم للقضية

عالم أزهري يوضح حكم التشبه بـ"خالد بن الوليد"

الأزهر يعزِّي المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي ويدعو بالشِّفاء العاجل للمصابين

وزير الأوقاف: الانضباط المؤسسي ومجابهة التطرف في صدارة أولويات المرحلة

الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لمدنيين أستراليين يهود

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن طقس الخميس، القاهرة تسجل 21 درجة مئوية

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

كأس الإنتركونتيننتال، باريس سان جيرمان يتقدم على فلامنجو بهدف في الشوط الأول

السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين

بعد فتح باب التقديم للفصل الدراسي الثاني، ننشر الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية

بعد تجديد نفي زيادة الأسعار، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء

منتخب مصر يغادر إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية (صور)

الدينار البحريني يسجل 126.41 جنيه للبيع في البنك المركزي

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الريال العماني في المركزي المصري يسجل 123.34 جنيه للبيع بتعاملات الأربعاء

أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأسواق بمنتصف تعاملات الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر تسيطر بـ 7 ألقاب.. الأرقام القياسية لبطولة كأس الأمم الأفريقية قبل النسخة الـ35 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في حلاقة القزع؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز صيام قضاء رمضان في شهر رجب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الرجوع للكفر والضلال، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من "سورة محمد"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads