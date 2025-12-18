انتخابات النواب 2025، بدء عمليات الفرز بلجنة مركز الثقافة في فايد بالإسماعيلية (فيديو وصور)

18 حجم الخط

شهدت لجنة مركز ثقافة فايد التابعة للدائرة الثالثة في محافظة الإسماعيلية، بدء عمليات فرز أصوات الناخبين وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير من العملية الانتخابية بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025.

محافظ الإسماعيلية يتابع سير العملية الانتخابية "جولة الإعادة" لبرلمان ٢٠٢٥ بمقر لجنة المركز الثقافي بمركز فايد

وعلى صعيد آخر، كان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، تفقد مساء اليوم الخميس، المقر الانتخابي بالمركز الثقافي بـ مركز فايد، والذي يستقبل الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥م "جولة الإعادة" منذ أمس الأربعاء واليوم الخميس ١٧، و١٨ ديسمبر الجاري؛ وذلك لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية لمجلس النواب "جولة الإعادة"، في إطار حرصه على الاطمئنان على تهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

جانب من بدء عمليات الفرز، فيتو

بجانب الاطمئنان على جاهزية مقر اللجنة العامة للدائرة الثالثة بديوان عام مركز ومدينة فايد.

محافظ الإسماعيلية يؤكد على المتابعة المستمرة للعملية الانتخابية

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال جولته، على متابعته المستمرة مع الجهاز التنفيذي حتى انتهاء عمل اللجان بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه يتابع شخصيًّا سير العملية الانتخابية داخل اللجان من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولًا بأول.

انتظام العمل باللجان

وخلال جولته، أثنى محافظ الإسماعيلية على انتظام العمل داخل اللجان، مشيرًا إلى توافر جميع التسهيلات اللازمة للناخبين، مع التركيز بشكل خاص على توفير سبل الراحة لكبار السن وذوي الهمم؛ لضمان مشاركتهم الفعالة، بالإضافة إلى توفر الخدمات الطبية والأمنية لتوفير جو آمن للمواطنين ولكبار السن بصفة خاصة.

وأشار إلى تضافر كافة جهود الأجهزة التنفيذية نحو إنجاح العملية الانتخابية دون التحيز لأي مرشح، مؤكدًا أن هدفنا تيسير أداء هذا الواجب الوطني على المواطنين.

ووجه "أكرم" التحية للمواطن الإسماعيلي الذي يضرب دائما أروع الأمثلة في التحضر والوعي، مما أسهم فى ظهور محافظة الإسماعيلية بالشكل الحضاري الذي تمتاز به.

ومن المقرر أن يتم إعلان الحصر العددي لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في محافظة الإسماعيلية عقب الانتهاء من عمليات الفرز من خلال رؤساء اللجنة الفرعية.

