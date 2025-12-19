الجمعة 19 ديسمبر 2025
أخبار مصر

تصل لـ 8 بالمدن الجديدة، تحذير عاجل من درجات الحرارة الصغرى

الطقس، فيتو
الطقس، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة في الصباح الباكر وليلا، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بدءا من اليوم الجمعة لتسجل على المدن الجديدة بالقاهرة من 8:9 درجة مئوية وعلى شمال الصعيد وسيناء من 5:7 درجة مئوية.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا،ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد  فى الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل  الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  21

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 11
 

