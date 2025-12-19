هجوم شتوي ليلا وفي الصباح الباكر، انخفاض حاد في الصغرى، المدن الجديدة 8 درجات وكاترين صفر مع تحذير من تراجع الرؤية على الطرق

18 حجم الخط

مع اقتراب فصل الشتاء تبدأ درجات الحرارة الانخفاض تدريجيًّا خاصة درجات الحرارة الصغرى.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة الصغرى بدءًا من اليوم الجمعة لتسجل على المدن الجديدة بالقاهرة من 8 إلى 9 درجات مئوية وعلى شمال الصعيد وسيناء من 5 إلى 7 درجات مئوية.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبادر في الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

وتنشط الرياح على جنوب الصعيد على فترات متقطعة

تحذير عاجل لقائدي السيارات من انخفاض الرؤية على هذه الطرق

وكانت قد حذرت هيئة الارصاد الجوية قائدي السيارات من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بدأت فى الثالثة فجرا وتنتهى فى الساعة التاسعة صباحا تؤدي إلى انخفاض الرؤية الافقية على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.



درجات الحرارة اليوم الجمعة

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 20

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 08 و درجة الحرارة العظمى 21

بنها: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسكندرية:درجة الحرارة: 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 08 و درجة الحرارة العظمى 19

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 00 ودرجة الحرارة العظمى 11

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى: 22

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 22

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى: 21

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 22

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23

أسوان: درجة الحرارة 10 ودرجة الحرارة العظمى 24

