الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تؤدي إلى انخفاض الرؤية على هذه المناطق، تحذير من الشبورة الكثيفة غدا

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
18 حجم الخط

 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة  على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتبدأ فى الثالثة فجرا  وتنتهي فى الساعة التاسعة صباحا، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

الطقس الآن، أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى


كانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس غدا الجمعة حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا،ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد فى الصباح الباكر وآخر الليل  على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل  الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  21

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 10
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا حالة الطقس غدا الجمعة

مواد متعلقة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

وداع هادئ للخريف.. استقرار الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.. أمطار خفيفة في مرسى علم وشلاتين.. ورياح نشطة بالصعيد

انخفاض ملحوظ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

حالة الطقس اليوم الخميس، شبورة كثيفة وطقس خريفي معتدل بالقاهرة والشمال

شبورة كثيفة ورياح نشطة، حالة الطقس غدا الخميس

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

الأرصاد الجوية تعلن طقس الخميس، القاهرة تسجل 21 درجة مئوية

الأكثر قراءة

شاهد، فرحة لاعبي منتخب المغرب بعد الفوز بكأس العرب

نهائي كأس العرب، المغرب يتقدم على الأردن 0/1 في الشوط الأول

فيفا يعلن صاحب المركز الثالث في كأس العرب 2025

مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، تقدم محمد زهران في دائرة المطرية

كاترين تسجل صفر مئوية، درجات الحرارة غدا الجمعة في مصر

سلوى عثمان تكشف طبيعة دورها في "أب ولكن"

نهائي كأس العرب، علوان يسجل هدف الأردن الثاني في مرمى المغرب

إدارة الباراشوت، حلمي طولان يهاجم أحمد دياب بعد الخروج من كأس العرب

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

أسعار الخردة في الأسواق المحلية مساء اليوم الخميس (آخر تحديث)

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع صوت الحمار في منام العزباء وعلاقته بزوال الهموم والمشاكل

مفتي الجمهورية يوضح فضل اتباع الجنائز عند نزول المطر

هل يأثم من لم يتزوج؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads