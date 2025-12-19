مصابون في قصف مدفعي للاحتلال على مبنى للنازحين بحي التفاح

18 حجم الخط

أفادت مصادر طبية في غزة، مساء اليوم الجمعة، بوقوع مصابين جراء قصف مدفعي إسرائيلي على مبنى يؤوي نازحين بحي التفاح في مدينة غزة.

المعاناة الإنسانية في غزة مازالت مستمرة

وعلى صعيد آخر قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء اليوم الجمعة، إن المعاناة الإنسانية في قطاع غزة مازالت مستمرة.

وبحسب شبكة «العربية – الحدث»، أضاف جوتيريش: "القوات الإسرائيلية مازالت منتشرة في نصف قطاع غزة.. نحن بحاجة لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.. لا يمكن إغفال التدهور السريع للوضع في الضفة الغربية.. عشرات العائلات بلا مأوى في أعقاب العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية.. وأجدد الدعم لمنظمة الأونروا التي تقوم بدور كبير في دعم الشعب الفلسطيني".

وفاة 17 فلسطينيًا بينهم 4 أطفال بسبب البرد القارس في قطاع غزة

والأربعاء، أعلن الدفاع المدني بغزة انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة.

مراكز الإيواء في قطاع غزة غرقوا نتيجة السيول ومياه الأمطار

وقال الدفاع المدني بغزة في تصريحات له أن نحو 90% من مراكز الإيواء في قطاع غزة غرقوا نتيجة السيول ومياه الأمطار.

وذكر الدفاع المدني بغزة: تلقينا نحو 5 آلاف نداء استغاثة منذ بدء المنخفضات وآلاف الأسر بلا مأوى بعد غرق خيامها.

وكشف الدفاع المدني بغزة عن وفاة 17 فلسطينيا إثر انهيار المباني في قطاع غزة بينهم 4 أطفال نتيجة البرد القارس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.