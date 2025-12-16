لحسم عملية الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة، نتنياهو يعقد اجتماع هاما الخميس المقبل

18 حجم الخط

ذكرت القناة 13 العبرية في تقرير نشر الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد يوم الخميس 18 ديسمبر اجتماعا حاسما لمناقشة الانتقال نحو المرحلة الثانية في غزة.

نتنياهو يعقد اجتماعا هاما الخميس المقبل



وأضافت القناة العبرية في تقريرها أنه في غضون أقل من أسبوعين، سيزور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة وسيلتقي الرئيس دونالد ترامب في ميامي، ويبدو أن جميع بؤر التوتر في غزة ولبنان وإيران تترقب ما سيحسم هناك لفهم الوجهة المستقبلية، مشيرة إلى نقاشا حاسما سيعقد الخميس في منزل نتنياهو حول المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة.

الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق السلام في غزة

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي سيقدم خطة تتضمن سيناريوهين إما تطبيق خطة ترامب، أو استئناف القتال.

وقبل وصول رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة، طُلب من المؤسسة الدفاعية في الأيام الأخيرة تقديم بدائل للخطوات التالية في غزة سواء كان ينبغي على إسرائيل استئناف القتال أو الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب، وفق المصدر ذاته.

وذكرت القناة أنه من المتوقع أن يقدم الجيش الإسرائيلي لرئيس الوزراء خيارات عملياتية للاستعداد لاستئناف القتال، إذا ما اختارت الحكومة ذلك.

وفي المقابل، ستُعد المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أيضا خطة لتنفيذ خطوات من خطة ترامب، بما في ذلك الفتح الكامل لمعبر رفح، وبدء إعادة إعمار قطاع غزة أي إدخال عناصر دولية لإجلاء النازحين.

وتحدث ترامب الليلة الماضية في البيت الأبيض بشأن مقتل القيادي البارز في حماس رائد سعد في غارة جوية على مدينة غزة يوم السبت الماضي، وردا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت وقف إطلاق النار، أجاب بأن "المسألة قيد المراجعة".

