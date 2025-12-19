وزير الخارجية ونظيره الروسي يتبادلان الرؤى بشأن غزة والأزمات في ليبيا وسوريا والسودان (صور)

18 حجم الخط

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه ناقش مع نظيره الروسي سيرجي لافروف تطورات القضية الفلسطينية، واستعرضا الجهود المصرية الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع سيرجى لافروف، وزير خارجية روسيا فى القاهرة.

وشدد عبد العاطى على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الكاملة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، مضيفا أن مصر تواصل العمل على تهيئة الظروف التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، وسرعة تنفيذ المرحلة الاولى والانتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح واعادة الإعمار فضلا عن قيام اللجنة الإدارية الفلسطينية التي تتولى إدارة الأمور الحياتية إضافة إلى نشر الشرطة الفلسطينية التى تتولى الاستقرار فى قطاع غزة وكذلك تتولى القوات الدولية مهامها، مشيرا إلى أنه يتبقى من المرحلة الأولى تسليم جثة واحدة يتم البحث عنها فى ظل ظروف شديدة الصعوبة وسط الركام والمتفجرات الموجودة.

وأدان عبد العاطى عمليات الاستيطان غير الشرعية فى الضفة الغربية وعمليات الاعتداء على المدنيين هناك.

وأشار عبد العاطي إلى أن الجانبين أكدا أهمية دعم الشعب الليبي، ورفض أي تدخلات خارجية، وضرورة الإسراع بإجراء الانتخابات ضمن مسار ليبي–ليبي خالص.

كما جدد التأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة في سوريا تحفظ وحدتها وسلامة أراضيها، مشيرًا إلى إدانة مصر للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي السورية.

وفيما يخص السودان، شدد وزير الخارجية على ضرورة الحفاظ على وحدته وسيادته، مؤكدا التزام مصر بدعم مؤسسات الدولة الوطنية هناك.

