الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية ونظيره الروسي يتبادلان الرؤى بشأن غزة والأزمات في ليبيا وسوريا والسودان (صور)

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو
18 حجم الخط

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه ناقش مع نظيره الروسي سيرجي لافروف تطورات القضية الفلسطينية، واستعرضا الجهود المصرية الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع سيرجى لافروف، وزير خارجية روسيا فى القاهرة.

وشدد عبد العاطى على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الكاملة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، مضيفا أن مصر تواصل العمل على تهيئة الظروف التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، وسرعة تنفيذ المرحلة الاولى والانتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح واعادة الإعمار فضلا عن قيام اللجنة الإدارية الفلسطينية التي تتولى إدارة الأمور الحياتية إضافة إلى نشر الشرطة الفلسطينية التى تتولى الاستقرار فى قطاع غزة وكذلك تتولى القوات الدولية مهامها، مشيرا إلى أنه يتبقى من المرحلة الأولى تسليم جثة واحدة يتم البحث عنها فى ظل ظروف شديدة الصعوبة وسط الركام والمتفجرات الموجودة.  

وأدان عبد العاطى عمليات الاستيطان غير الشرعية فى الضفة الغربية وعمليات الاعتداء على المدنيين هناك. 

 

وأشار عبد العاطي إلى أن الجانبين أكدا أهمية دعم الشعب الليبي، ورفض أي تدخلات خارجية، وضرورة الإسراع بإجراء الانتخابات ضمن مسار ليبي–ليبي خالص.

كما جدد التأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة في سوريا تحفظ وحدتها وسلامة أراضيها، مشيرًا إلى إدانة مصر للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي السورية.

وفيما يخص السودان، شدد وزير الخارجية على ضرورة الحفاظ على وحدته وسيادته، مؤكدا التزام مصر بدعم مؤسسات الدولة الوطنية هناك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف مصر وروسيا التعافي المبكر وإعادة الإعما الانتهاكات الاسرائيلية

مواد متعلقة

وزير الخارجية لـ نظيره التنزاني: سد جوليوس نيريري نموذج للتعاون بين شركاء حوض النيل

وزير الخارجية يؤكد أهمية استعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل الجنوبي والشرقي (صور)

الخارجية تصدر كتابا أبيض حول مفهوم الاتزان الاستراتيجي فى السياسة الخارجية المصرية

تفاصيل مكالمة وزير الخارجية وكبير مستشاري "ترامب" للشئون العربية والأفريقية

الأكثر قراءة

رسميا بداية فصل الشتاء 21 ديسمبر

انخفاض الهبرد 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم

"معايا سلاح ونفسي أجربه"، شاهد الفيديو المتسبب في القبض على والدة الراحلة شيماء جمال

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالسيدة زينب

خطوط حمراء في لحظة مفصلية

18 يناير، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل عروس المنوفية

وفاة طبيب قنا أبو الحسن رجب فكري متأثرًا بإصابته بطلق ناري أثناء قافلة طبية

البداية في يناير، بشائر الخير للموظفين خلال 2026

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

شروط الاشتراك في محفظة القاهرة كاش

المزيد

انفوجراف

الأنفاق تكشف أبرز مميزات قطار مترو الإسكندرية الكهربائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل العدس في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

عباقرة ولكن مجهولون.. عبد الرحمن واحد، حكاية أزهري حكم إندونيسيا

في ذكرى رحيل أبو حامد الغزالي، رحلة عالم من منابر السلطان إلى محراب العزلة والتجديد الروحي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads