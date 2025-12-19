الجمعة 19 ديسمبر 2025
خارج الحدود

جوتيريش: المعاناة الإنسانية في غزة مازالت مستمرة

غزة
غزة
 قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء اليوم الجمعة، إن المعاناة الإنسانية في قطاع غزة مازالت مستمرة.

وبحسب شبكة «العربية – الحدث»، أضاف جوتيريش: "القوات الإسرائيلية مازالت منتشرة في نصف قطاع غزة.. نحن بحاجة لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.. لا يمكن إغفال التدهور السريع للوضع في الضفة الغربية.. عشرات العائلات بلا مأوى في أعقاب العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية.. وأجدد الدعم  لمنظمة الأونروا التي تقوم بدور كبير في دعم الشعب الفلسطيني".

 

وفاة 17 فلسطينيًا بينهم 4 أطفال بسبب البرد القارس في قطاع غزة

والأربعاء، أعلن الدفاع المدني بغزة انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة.

 

مراكز الإيواء في قطاع غزة غرقوا نتيجة السيول ومياه الأمطار

وقال الدفاع المدني بغزة في تصريحات له أن نحو 90% من مراكز الإيواء في قطاع غزة غرقوا نتيجة السيول ومياه الأمطار.

وذكر الدفاع المدني بغزة: تلقينا نحو 5 آلاف نداء استغاثة منذ بدء المنخفضات وآلاف الأسر بلا مأوى بعد غرق خيامها.

وكشف الدفاع المدني بغزة وفاة 17 فلسطينيا إثر انهيار المباني في قطاع غزة بينهم 4 أطفال نتيجة البرد القارس.

