حركة فتح: إسرائيل تعيق تشكيل القوة الدولية في غزة

قال المتحدث باسم حركة فتح، الدكتور إياد أبو زنيط، في تصريحات لقناة «العربية الحدث»، إن إسرائيل تعيق جهود تشكيل قوة دولية في قطاع غزة، وتسعى إلى إطالة أمد النقاش حول هذه القوة بما يتسق مع رؤيتها وأهدافها الخاصة بالقطاع.

حركة فتح: مماطلة إسرائيلية متعمدة لمنع تشكيل قوة دولية بغزة

وأوضح أبو زنيط أن المماطلة الإسرائيلية في ملف تشكيل القوة الدولة في قطاع غزة تعكس سياسة تعطيل متعمدة لأي ترتيبات دولية من شأنها تقييد ممارسات الاحتلال أو فرض واقع أمني مختلف في غزة، مؤكدًا أن إسرائيل تحاول تفريغ فكرة القوة الدولية من مضمونها.

تحذير من استغلال الاحتلال الإسرائيلي الوقت لفرض وقائع جديدة

وحذّر المتحدث باسم حركة فتح من أن إطالة النقاش تمنح الاحتلال الإسرائيلي فرصة لـ فرض وقائع جديدة على الأرض، سواء على المستوى الأمني أو السياسي، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وعدم السماح بإفراغ المبادرات الدولية من أهدافها الإنسانية والأمنية.

في وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن 59 دولة أعربت عن استعدادها للمشاركة في قوة دولية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في قطاع غزة، في إطار جهود دولية للتعامل مع الأوضاع الأمنية والإنسانية بالقطاع خلال المرحلة المقبلة.

وفي ما يتعلق بحركة حماس، أوضح ترامب أن حركة حماس قالت إنها ستنزع سلاحها، مضيفًا: «سنرى ما إذا كان ذلك صحيحًا أم لا»، في إشارة إلى انتظار خطوات عملية على الأرض تؤكد جدية هذا الإعلان.

