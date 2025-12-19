الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية: نأمل الإعلان عن الانتقال للمرحلة الثانية في غزة

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية ونظيره الروسى، فيتو
18 حجم الخط

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك مباحثات مع الولايات المتحدة وقطر وتركيا والشركاء الدوليين بشأن تثبيت وقف إطلاق النار والانطلاق للمرحلة الثانية في قطاع غزة. 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع سيرجى لافروف، وزير خارجية روسيا فى القاهرة. 

 

وقال: هناك جثة واحدة يتم البحث عنها والانتهاء من المرحلة الأولى للدخول في المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعمل على الانتقال للمرحلة الثانية ونشر الحكومة الفلسطينية والقوات الدولية. 

 

وتابع: نأمل أن يتم الانتقال للمرحلة الثانية قريبا، مستنكرا بالعمال الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنين فى الضفة الغربية. 

 

وبشان الوضع فى إيران قال إن هناك تحركات مصرية لهفض عملية التصعيد مؤكدا أن الجهود المصرية لن تتوقف على الإطلاق حتى لا نصل إلى أي أعمال عسكرية تؤدى إلى عدم الاستقرار فى المنطقة. 


واستقبل عبد العاطى نظيره الروسى ظهر اليوم وعقد الوزيران جلسة مباحثات ثنائية أعقبها جلسة مباحثات موسعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدر عبد العاطي سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا مصر وروسيا

مواد متعلقة

وزير الخارجية لـ نظيره التنزاني: سد جوليوس نيريري نموذج للتعاون بين شركاء حوض النيل

وزير الخارجية يؤكد أهمية استعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل الجنوبي والشرقي (صور)

الخارجية تصدر كتابا أبيض حول مفهوم الاتزان الاستراتيجي فى السياسة الخارجية المصرية

الخارجية تصدر بيانا عاجلا بشأن غرق مركب باليونان على متنها مصريون

الأكثر قراءة

خطوط حمراء في لحظة مفصلية

"معايا سلاح ونفسي أجربه"، شاهد الفيديو المتسبب في القبض على والدة الراحلة شيماء جمال

انخفاض الهبرد 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم

رسميا بداية فصل الشتاء 21 ديسمبر

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

بشرى للعمالة غير المنتظمة في بداية العام الجديد 2026

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

وفاة طبيب قنا أبو الحسن رجب فكري متأثرًا بإصابته بطلق ناري أثناء قافلة طبية

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

شروط الاشتراك في محفظة القاهرة كاش

المزيد

انفوجراف

الأنفاق تكشف أبرز مميزات قطار مترو الإسكندرية الكهربائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. عبد الرحمن واحد، حكاية أزهري حكم إندونيسيا

في ذكرى رحيل أبو حامد الغزالي، رحلة عالم من منابر السلطان إلى محراب العزلة والتجديد الروحي

تفسير حلم التكبير في المنام وعلاقته بقدوم مولود جديد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads