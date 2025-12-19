وزير الخارجية: نأمل الإعلان عن الانتقال للمرحلة الثانية في غزة

18 حجم الخط

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك مباحثات مع الولايات المتحدة وقطر وتركيا والشركاء الدوليين بشأن تثبيت وقف إطلاق النار والانطلاق للمرحلة الثانية في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع سيرجى لافروف، وزير خارجية روسيا فى القاهرة.

وقال: هناك جثة واحدة يتم البحث عنها والانتهاء من المرحلة الأولى للدخول في المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعمل على الانتقال للمرحلة الثانية ونشر الحكومة الفلسطينية والقوات الدولية.

وتابع: نأمل أن يتم الانتقال للمرحلة الثانية قريبا، مستنكرا بالعمال الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنين فى الضفة الغربية.

وبشان الوضع فى إيران قال إن هناك تحركات مصرية لهفض عملية التصعيد مؤكدا أن الجهود المصرية لن تتوقف على الإطلاق حتى لا نصل إلى أي أعمال عسكرية تؤدى إلى عدم الاستقرار فى المنطقة.



واستقبل عبد العاطى نظيره الروسى ظهر اليوم وعقد الوزيران جلسة مباحثات ثنائية أعقبها جلسة مباحثات موسعة.

