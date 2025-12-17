رئيس الوزراء يكشف عن مبلغ ضخم جذبته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

18 حجم الخط

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تشهد تطورات إيجابية للغاية على الصعيد الاقتصادي، مشيرًا إلى توقيع اتفاقية إنشاء أول مصنع لإنتاج وقود الطائرات باستخدام زيت الطعام المستعمل، باستثمارات قدرها 200 مليون دولار كمرحلة أولى، تقودها شركة قطرية كبرى، في خطوة تعكس دخول تقنيات متقدمة وصديقة للبيئة إلى السوق المصرية.

أول استثمار قطري في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعكس جاذبية المناخ الاستثماري

وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن المشروع القطري سيتم تنفيذه داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما يمثل أول استثمار قطري مباشر داخل هذه المنطقة الواعدة، معربًا عن سعادته بهذا المشروع الذي يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة والصناعات المتطورة.

توسع صناعي متسارع ومشروعات جديدة في الطاقة النظيفة والصناعات الحديثة

وأشار مدبولي إلى توقيع عقد جديد لإقامة مصنع متخصص في إنتاج الألواح الشمسية لصالح شركة عالمية، ضمن مشروع صناعي كبير في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن هناك سباقًا واضحًا بين الشركات الدولية للتواجد في هذه المنطقة، وهو ما يعكس نجاح رؤية القيادة السياسية في تحويلها إلى منصة صناعية واستثمارية عالمية.

ثمار مشروعات البنية التحتية الكبرى تبدأ في الظهور

وشدد رئيس الوزراء على أن المشروعات القومية الضخمة التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في مجالات البنية التحتية، مهدت الطريق لجذب هذه الاستثمارات النوعية، مؤكدًا أن الدولة بدأت بالفعل في جني ثمار هذه الرؤية طويلة المدى.

13.5 مليار دولار استثمارات مباشرة و120 ألف فرصة عمل جديدة

وكشف مدبولي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في جذب استثمارات مباشرة تجاوزت 13.5 مليار دولار، ساهمت في توفير نحو 120 ألف فرصة عمل جديدة، ما يعكس دورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي وتخفيف معدلات البطالة.

مشروعات دوائية ونسيجية تعزز الصادرات وتفتح آفاقًا جديدة للتصنيع

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت توقيع اتفاقيات لإنشاء مصنع لإنتاج اللقاحات والأدوية البيولوجية، إلى جانب تطوير منطقة القنطرة غرب وتحويلها إلى مركز إقليمي لصناعة الغزل والنسيج باستثمارات تصل إلى 140 مليون دولار، مع توقعات بأن تبلغ صادرات هذه المنطقة وحدها نحو 4 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.

