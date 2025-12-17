الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء يكشف عن مبلغ ضخم جذبته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

رئيس الوزراء مصطفى
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فيتو
18 حجم الخط
ads

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تشهد تطورات إيجابية للغاية على الصعيد الاقتصادي، مشيرًا إلى توقيع اتفاقية إنشاء أول مصنع لإنتاج وقود الطائرات باستخدام زيت الطعام المستعمل، باستثمارات قدرها 200 مليون دولار كمرحلة أولى، تقودها شركة قطرية كبرى، في خطوة تعكس دخول تقنيات متقدمة وصديقة للبيئة إلى السوق المصرية.

أول استثمار قطري في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعكس جاذبية المناخ الاستثماري

وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن المشروع القطري سيتم تنفيذه داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما يمثل أول استثمار قطري مباشر داخل هذه المنطقة الواعدة، معربًا عن سعادته بهذا المشروع الذي يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة والصناعات المتطورة.

توسع صناعي متسارع ومشروعات جديدة في الطاقة النظيفة والصناعات الحديثة

وأشار مدبولي إلى توقيع عقد جديد لإقامة مصنع متخصص في إنتاج الألواح الشمسية لصالح شركة عالمية، ضمن مشروع صناعي كبير في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن هناك سباقًا واضحًا بين الشركات الدولية للتواجد في هذه المنطقة، وهو ما يعكس نجاح رؤية القيادة السياسية في تحويلها إلى منصة صناعية واستثمارية عالمية.

ثمار مشروعات البنية التحتية الكبرى تبدأ في الظهور

وشدد رئيس الوزراء على أن المشروعات القومية الضخمة التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في مجالات البنية التحتية، مهدت الطريق لجذب هذه الاستثمارات النوعية، مؤكدًا أن الدولة بدأت بالفعل في جني ثمار هذه الرؤية طويلة المدى.

13.5 مليار دولار استثمارات مباشرة و120 ألف فرصة عمل جديدة

وكشف مدبولي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في جذب استثمارات مباشرة تجاوزت 13.5 مليار دولار، ساهمت في توفير نحو 120 ألف فرصة عمل جديدة، ما يعكس دورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي وتخفيف معدلات البطالة.

مشروعات دوائية ونسيجية تعزز الصادرات وتفتح آفاقًا جديدة للتصنيع

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت توقيع اتفاقيات لإنشاء مصنع لإنتاج اللقاحات والأدوية البيولوجية، إلى جانب تطوير منطقة القنطرة غرب وتحويلها إلى مركز إقليمي لصناعة الغزل والنسيج باستثمارات تصل إلى 140 مليون دولار، مع توقعات بأن تبلغ صادرات هذه المنطقة وحدها نحو 4 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس الوزراء مدبولى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قناة السويس استثمارات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قطر انتاج وقود الطائرات

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

"قضايا الدولة" تدفع بعدم قبول دعاوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

الصور الأولى لشقة نيفين مندور بالإسكندرية، والنيابة تعاين موقع الحريق

السكة الحديد: الصيانة والتطوير وراء تأخيرات قطار القاهرة طنطا بالساعات

مدبولي يكشف نسبة الدين الخارجي وقصة مبادلة الديون

حادث مروع، لحظة تدحرج أتوبيس سياحي من أعلى جبل بالهند وسقوط عشرات الركاب (فيديو)

غرفة عمليات حزب المؤتمر: رصدنا مخالفات في جولة الإعادة بانتخابات النواب

قبل وفاتها بساعات، سر ظهور القلب الأسود في آخر صور نيفين مندور

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الريال العماني في المركزي المصري يسجل 123.34 جنيه للبيع بتعاملات الأربعاء

أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأسواق بمنتصف تعاملات الأربعاء

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النقاب في المنام وعلاقته بتحسن الوضع المالي

عباقرة ولكن مجهولون.. عياد الطنطاوي نشر علوم الإسلام واللغة العربية في روسيا

من جامع القاهرة إلى الأزهر، تاريخ منارة العلم الإسلامي وقصة إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads