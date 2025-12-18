مسئول أممي: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم والمدنيون يدفعون الثمن

18 حجم الخط

قال ماركوس ويرن، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية بالسودان، إن البلاد تقترب من مرور آلاف الأيام على اندلاع الحرب، ما أسفر عن تداعيات إنسانية بالغة تتحملها بشكل رئيسي الفئات الضعيفة من المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء، الذين يشكلون أكثر من ثلثي المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية، في ظل غياب سبل الوصول إلى الحماية والخدمات الأساسية.

الأمم المتحدة: تصعيد مستمر في الهجمات على المدنيين والبنية التحتية بالسودان

وأعرب ويرن، في تصريحات بقناة «القاهرة الإخبارية»، عن قلق بالغ إزاء تصاعد الهجمات المستمرة التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية الحيوية، مشيرًا إلى تعرض محطات الكهرباء والمستشفيات والعيادات بالسودان، بالإضافة إلى مناطق الإنتاج الزراعي ومرافق تشغيلية أخرى، لهجمات لم تقتصر على إقليم دارفور، بل امتدت أيضًا إلى إقليم كردفان، ما زاد الوضع الإنساني تعقيدًا.

مسئول أممي: دعوات أممية لوقف الهجمات وتوفير ممرات آمنة

وأوضح المسئول الأممي أن الأمم المتحدة تواصل حث كافة الأطراف المشاركة في النزاع على وقف الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية الحيوية، وضمان ممرات آمنة للمدنيين الراغبين في الفرار من المناطق المتضررة، بالإضافة إلى السماح للعاملين في المجال الإنساني بأداء مهامهم والوصول إلى المحتاجين دون أي عوائق.

مسئول أممي: الوضع الإنساني بالسودان بالغ الحساسية نتيجة هشاشة النظامين الصحي والغذائي

وأشار ويرن إلى أن السودان كان يعاني بالفعل من هشاشة كبيرة في المنظومتين الصحية والغذائية حتى في الظروف الطبيعية، ومع تصاعد حدة القتال إلى مستويات غير مسبوقة، خاصة في دارفور وكردفان، أصبح الوضع الإنساني بالغ الحساسية في جميع أنحاء البلاد.

الأمم المتحدة: الجهود الإنسانية في السودان وصلت إلى ملايين المحتاجين

ولفت رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن الجهود الإنسانية تمكنت حتى الآن من إيصال المساعدات إلى نحو 17 مليون شخص، من بينهم 1.7 مليون استفادوا من الغذاء أو من خدمات أساسية أخرى، رغم التحديات الأمنية واللوجستية الكبيرة.

