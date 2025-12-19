مصر ترحب بتعيين برهم صالح مفوضا ساميا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين

18 حجم الخط

رحبت جمهورية مصر العربية بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد تعيين برهم أحمد صالح مفوضا ساميا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمدة خمس سنوات تبدأ من يناير ٢٠٢٦.

وأعربت مصر، في بيان لـ وزارة الخارجية والهجرة، اليوم، عن ثقتها في أن الخبرة السياسية الممتدة للمفوض السامي لشؤون اللاجئين الجديد ستسهم في تعزيز دور المفوضية في حماية حقوق اللاجئين والنازحين، لا سيما في ظل التحديات الإنسانية المتزايدة التي تشهدها مناطق عديدة في أنحاء العالم.





وأكدت مصر دعمها الكامل لعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واستعدادها لمواصلة التعاون مع القيادة الجديدة للمفوضية بما يسهم في تعزيز التضامن الدولي ودعم اللاجئين، خاصة في ضوء استضافة مصر لما يزيد عن ١٠ مليون أجنبي ما بين مهاجر ولاجئ وملتمس لجوء، وتعمل على توفير كافة الخدمات الأساسية لهم إيمانا بدور مصر الريادي في الإقليم، والتزاما بتعهدات مصر الدولية، ومسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية إزاء كافة المقيمين على أراضيها.

كما أعربت مصر عن التقدير والامتنان للمفوض السامى السابق والمنتهية ولايته فيليبو جراندي على جهوده المخلصة خلال فترة ولايته، مشيدة بما قدمه من إسهامات بارزة في دعم القضايا الإنسانية وتعزيز الاستجابة الدولية للاجئين والنازحين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.