خارج الحدود

مصر ترحب بتعيين برهم صالح مفوضا ساميا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو
رحبت جمهورية مصر العربية بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد تعيين برهم أحمد صالح مفوضا ساميا للأمم المتحدة لشؤون  اللاجئين لمدة خمس سنوات تبدأ من يناير ٢٠٢٦. 

وأعربت مصر، في بيان لـ وزارة الخارجية والهجرة، اليوم، عن ثقتها في أن الخبرة السياسية الممتدة للمفوض السامي لشؤون اللاجئين الجديد ستسهم في تعزيز دور المفوضية في حماية حقوق اللاجئين والنازحين، لا سيما في ظل التحديات الإنسانية المتزايدة التي تشهدها مناطق عديدة في أنحاء العالم.


 
وأكدت مصر دعمها الكامل لعمل  المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واستعدادها لمواصلة التعاون مع القيادة الجديدة للمفوضية بما يسهم في تعزيز التضامن الدولي ودعم اللاجئين، خاصة في ضوء استضافة مصر لما يزيد عن ١٠ مليون أجنبي ما بين مهاجر ولاجئ وملتمس لجوء، وتعمل على توفير كافة الخدمات الأساسية لهم إيمانا بدور مصر الريادي في الإقليم، والتزاما بتعهدات مصر الدولية، ومسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية إزاء كافة المقيمين على أراضيها.

كما أعربت مصر عن التقدير والامتنان للمفوض السامى السابق والمنتهية ولايته  فيليبو جراندي على جهوده المخلصة خلال فترة ولايته، مشيدة بما قدمه من إسهامات بارزة في دعم القضايا الإنسانية وتعزيز الاستجابة الدولية للاجئين والنازحين.

