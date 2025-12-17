الخارجية تصدر كتابا أبيض حول مفهوم الاتزان الاستراتيجي فى السياسة الخارجية المصرية

18 حجم الخط

أصدرت وزارة الخارجية اليوم، الكتاب الأبيض المعنون ب "الاتزان الاستراتيجي؛ ملامح من السياسة الخارجية المصرية في عشر سنوات"، يتناول مفهوم "الاتزان الاستراتيجي" الذي أرساه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى شهر إبريل عام ٢٠٢٤ باعتباره الإطار الرئيسى الحاكم للسياسة الخارجية المصرية.

جاء ذلك في إطار استئناف الإصدارات التوثيقية لوزارة الخارجية.

مفهوم الاتزان الاستراتيجي في السياسة الخارجية المصرية

يعد الكتاب الأبيض مرجعًا توثيقيًا وتحليليًا لمفهوم الاتزان الاستراتيجي في السياسة الخارجية المصرية، حيث يستعرض أطر التحرك الدبلوماسية المصرية في الدوائر العربية والأفريقية والأوروبية والأسيوية والدولية استنادًا لمفهوم الاتزان الاستراتيجي، والشراكات الشاملة مع القوى الكبرى، ويبرز الدور المحوري للدبلوماسية المصرية في دعم مسارات السلم والأمن والتنمية في الأطر الثنائية والمنظمات الاقليمية والدولية، ومكافحة الإرهاب، والدبلوماسية الاقتصادية والبيئية، ويبرز تعامل الدبلوماسية المصرية مع التحديات الإقليمية والدولية بنهج متوازن ومسئول، ساهم في ترسيخ مكانة مصر كركيزة أساسية للاستقرار في محيطها الإقليمي والدولي.

المحددات الحاكمة للسياسة الخارجية المصرية

ويستعرض الكتاب المحددات الحاكمة للسياسة الخارجية المصرية وأولوياتها في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، ويؤكد إتباع مصر سياسة خارجية متوازنة تقوم على صون المصالح الوطنية، ورفض الاستقطاب، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، والتفاعل النشط مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين على أسس من الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

