الخارجية تصدر بيانا عاجلا بشأن غرق مركب باليونان على متنها مصريون

تتابع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج حادث غرق مركب هجرة غير شرعية توجه من إحدى الدول المجاورة إلى اليونان في ٧ ديسمبر ٢٠٢٥، كان على متنه ٣٤ من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة، بينهم ١٤ مواطنًا مصريًا لقوا حتفهم.

نقل الجثامين إلى أرض الوطن

وقالت وزارة الخارجية فى بيان لها اليوم، إنه فور ورود معلومات عن غرق المركب، كلف د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج، السفارة المصرية في اليونان بسرعة التواصل على أعلى مستوى مع السلطات اليونانية لتقديم المساعدة الممكنة لمن تم إنقاذهم من المركب، وكذلك سرعة شحن جثامين المتوفين الذين تم انتشال جثثهم، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية، حيث تواصلت السفارة المصرية في أثينا مع أسر المتوفين لترتيب نقل الجثامين إلى أرض الوطن.

الخارجية ناشد المواطنين بعدم الانجرار وراء عصابات الهجرة غير الشرعية

وتعاود وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مناشداتها للمواطنين بعدم الانجرار وراء عصابات الهجرة غير الشرعية حفاظًا على أرواح المواطنين، وكذلك اتباع الطرق القانونية المتعلقة بالدخول إلى الدول الأجنبية من خلال تأشيرات دخول قانونية تجنبًا لتكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

التعازى إلى أهالي المتوفين ممن لقوا حتفهم خلال هذا الحادث الأليم

وتتقدم وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بخالص التعازي إلى أهالي المتوفين ممن لقوا حتفهم خلال هذا الحادث الأليم.



