وزير الخارجية الروسي: الاتصالات مع الولايات المتحدة تبعث على الأمل

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن الاتصالات الأخيرة مع الولايات المتحدة تبعث على الأمل بأنها أصبحت تتفهم موقف روسيا فيما يتعلق بالصراع الأوكراني.

وأضاف لافروف في مقابلة مع مؤسسة "إذاعة وتلفزيون إيران" الإعلامية: "الأمريكيون يحاولون فهم الأمر. الاتصالات الأخيرة معهم تبعث على الأمل بأنهم أصبحوا يدركون موقفنا بشكل أعمق. يدركون ما يجب فعله لتسوية هذا الصراع بشكل موثوق ومستدام، وليس مجرد أخذ هدنة أخرى لضخ المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا مرة أخرى. لذلك العملية مستمرة".

لافروف: لا يمكن أن يكون لحلف الناتو وجود في أوكرانيا

وتابع: "من الجيد أن الأمريكيين قد فهموا ذلك. لقد قالوا بوضوح أنه لا يمكن أن يكون لحلف (الناتو) وجود في أوكرانيا، وأن تلك الأراضي التي عاش فيها الروس لقرون يجب أن تعود لتصبح روسية مرة أخرى، وأن اللغة الروسية والثقافة وحقوق الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية القانونية يجب أن تستعاد".

وشدد لافروف على أن الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا هي التهديدات التي تشكلها لروسيا، والتي تم إنشاؤها من خلال توسع حلف "الناتو" شرقا نحو الحدود الروسية وجذب أوكرانيا إلى الحلف، ورفض مناقشة مقترحات موسكو بشأن تدابير أمنية جماعية مضادة.

واختتم الوزير قائلا: "التهديد أيضا هو تدمير كل ما هو روسي في تلك الأراضي التي كانت لقرون أراضي الشعب الروسي وثقافته وتاريخه، ولكنها وجدت نفسها بمحض الصدفة التاريخية ضمن أوكرانيا".

