من فوق اللودر، مرشح مستقل يحتفل بتصدره الحصر العددي لانتخابات النواب بالقليوبية (صور)

احتفل المرشح سمير البيومي لحصوله على مقعد ضمن نتائج الحصر العددي لدائرتي قليوب والقناطر الخيرية من فوق لودر وسط تجمع أنصاره الشماريخ والألعاب النارية.

من فوق "لودر" مرشح مستقل يحتفل بفوزه في الحصر العددي لانتخابات النواب بالقليوبية

وطبقًا للحصر العددي حصل المرشح طبقًا للحصر العددي على 55692 صوتًا، حجز مقعده في الإعادة بين مرشحي مستقبل وطن وحماة الوطن.

كانت اللجنة العامة، بدائرة مركز قليوب والقناطر بمحافظة القليوبية، قد أعلنت الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025 بالقليوبية، وذلك بعد انتهاء أعمال الحصر من اللجان الفرعية المنتشرة بالدائرة.

اللجنة تعلن عدد الناخبين والأصوات الصحيحة والباطلة

وكشفت اللجنة أنه بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية بالدائرة 685519 ناخبًا حيث تقدم وفق الحصر العددي كل من كريم عزت مستقبل وطن، ومحمود مرسي حماة الوطن، وسمير البيومي مستقل.

اللجنة تعلن الحصر العددي على المقاعد الفردية

وحصل كل مرشح وفق ترتيب بطاقة التصويت على النحو التالي:

- كريم عزت مستقبل وطن 58861 صوتًا

- محمود مرسي حماة الوطن 59045 صوتًا

- محمد عاطف الجبهة الوطنية 21921 صوتًا

- سمير البيومي مستقل 55692 صوتًا

- درويش ابوعيشة مستقل 18612 صوتًا

- أحمد نوار مستقل 18524 صوتًا.

