الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

10 صور ترصد إقبالا كبيرا أمام اللجان قبيل غلق باب التصويت بالقليوبية

اقبال من المواطنيين
اقبال من المواطنيين قبيل غلق باب التصويت بالقليوبية، فيتو
18 حجم الخط

 شهدت لجان مدارس قرية العمار وطنط الجزيرة بالدائرة الثانية مركز طوخ محافظة القليوبية، إقبالًا كبيرا من المواطنيين قبيل غلق باب التصويت في اليوم الثاني والأخير لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.

صحة القليوبية تضبط 700 لتر مياه شرب غير صالحة في الخصوص

تعليم القليوبية تعلن جدول امتحانات الإعدادية

 القليوبية تعلن انتظام جولة الإعادة لانتخابات النواب في الساعة الأولى من يومها الثاني

 أعلنت محافظة القليوبية في بيان لها انتظام سير العملية الانتخابية في الساعة الأولى من اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة ل انتخابات مجلس النواب، وذلك من خلال غرفة عمليات الشبكات الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة.

 وأكد بيان محافظة القليوبية أنه تم الاطمئنان من رؤساء المدن على فتح جميع اللجان في موعدها المحدد، وانتظام التصويت في 397 لجنة فرعية موزعة على 5 دوائر انتخابية مع التشديد علي تكثيف أعمال النظافة بمحيط المقار الانتخابية، وتوفير المظلات ومقاعد الانتظار للتيسير على المواطنين، خاصة كبار السن.

وأشار البيان إلى صدور تنبيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني المستمر حتى غلق صناديق الاقتراع، مع التنبيه على توفير مصادر طاقة بديلة داخل اللجان تحسبًا لأي طارئ، ورفع درجة التأهب بقطاعات المرافق (المياه، الكهرباء، والصرف الصحي) لضمان عدم تأثر سير العملية الانتخابية بأي أعطال فنية، مع ضرورة الحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وأكد بيان محافظة القليوبية أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لترصد أي معوقات والتعامل معها فورًا، مع الاشادة بالانضباط والهدوء الذي تشهده اللجان، واستمرار دعوة  المواطنين الي المشاركة الايجابيه والادلاء باصواتهم عبر صناديق الاقتراع.

اقبال من المواطنيين قبيل غلق باب التصويت بالقليوبية، فيتو 
إقبال من المواطنين قبيل غلق باب التصويت بالقليوبية، فيتو 
اقبال من المواطنيين قبيل غلق باب التصويت بالقليوبية، فيتو 
إقبال من المواطنين قبيل غلق باب التصويت بالقليوبية، فيتو 
اقبال من المواطنيين قبيل غلق باب التصويت بالقليوبية، فيتو 
إقبال من المواطنين قبيل غلق باب التصويت بالقليوبية، فيتو 
اقبال من المواطنيين قبيل غلق باب التصويت بالقليوبية، فيتو 
إقبال من المواطنين قبيل غلق باب التصويت بالقليوبية، فيتو 
اقبال من المواطنيين قبيل غلق باب التصويت بالقليوبية، فيتو 
إقبال من المواطنين قبيل غلق باب التصويت بالقليوبية، فيتو 
اقبال من المواطنيين قبيل غلق باب التصويت بالقليوبية، فيتو 
إقبال من المواطنين قبيل غلق باب التصويت بالقليوبية، فيتو 
اقبال من المواطنيين قبيل غلق باب التصويت بالقليوبية، فيتو 
إقبال من المواطنين قبيل غلق باب التصويت بالقليوبية، فيتو 
اقبال من المواطنيين قبيل غلق باب التصويت بالقليوبية، فيتو 
إقبال من المواطنين قبيل غلق باب التصويت بالقليوبية، فيتو 
اقبال من المواطنيين قبيل غلق باب التصويت بالقليوبية، فيتو 
إقبال من المواطنين قبيل غلق باب التصويت بالقليوبية، فيتو 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب جولة الاعاده لانتخابات النواب انتخابات مجلس النواب محافظة القليوبية القليوبية دائرة طوخ مركز طوخ

مواد متعلقة

انتخابات النواب 2025، القبض على 5 أشخاص بتهمة توزيع رشوة على الناخبين في المطرية

صحة القليوبية تضبط 700 لتر مياه شرب غير صالحة في الخصوص

انتخابات النواب، توافد الناخبين أمام اللجان بالمنوفية للإدلاء بأصواتهم

استمرار أعمال إصلاح واجهات المنازل والفلنكات المتضررة جراء حادث قطار طوخ (صور)

الأكثر قراءة

نهائي كأس العرب، المغرب يتقدم على الأردن 0/1 في الشوط الأول

نهائي كأس العرب، علوان يسجل هدف الأردن الثاني في مرمى المغرب

نهائي كأس العرب، المغرب والأردن يتعادلان 2/2 ويتجهان لشوطين إضافيين

المغرب يحرز هدفا عالميا في مرمى الأردن بنهائي كأس العرب (فيديو)

نهائي كأس العرب، حمد الله يحرز هدف المغرب الثالث في الأردن

نهائي كأس العرب، علي علوان يحرز هدف تعادل الأردن في شباك المغرب

"الوطنية للانتخابات" تعلن أسماء المرشحين بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لـ30 دائرة انتخابية ملغاة بحكم قضائي

سلوى عثمان تكشف طبيعة دورها في "أب ولكن"

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الخميس

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الخميس

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من جمادى الآخرة

هل يشترط أن يرى المستخير رؤيا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل وجود الآيات القرآنية بغرفة النوم أثناء العلاقة الزوجية حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads