18 % ارتفاعا، زيادة الصادرات غير البترولية إلى 44 مليار و392 مليون دولار

أكدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير - نوفمبر 2025، أن قيمة الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير - نوفمبر 2025 بلغت نحو 44 مليار 392 مليون دولار مقارنة بنحو 37 مليار و544 مليون دولار خلال العام السابق 2024، بنسبة ارتفاع 18%.

كما سجلت الواردات المصرية من الخارج ارتفاعا طفيفا حيث بلغت خلال الفترة من يناير - نوفمبر 2025 نحو 74 مليار و738 مليون دولار مقارنة بنحو 71 مليار و965 مليون دولار خلال العام السابق 2024 بنسبة زيادة 4%.



واستعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات" مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير - نوفمبر 2025 "، حيث استمر الارتفاع في الصادرات المصرية عن نفس الفترة المماثلة من العام السابق.





انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 12%



كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 12% حيث بلغ 30 مليار و346 مليون دولار مقارنة بـ 34 مليار و421 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي.

مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة

وتستهدف الوزارة أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة، مع تعظيم الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار، وخفض العجز في الميزان التجاري، وتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، وكذا حماية الصناعة المحلية بأدوات المعالجات التجارية وفقًا للاتفاقات الدولية.

أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025

تضمنت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 التالي:



دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 6 مليار و580 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و845 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي وبنسبة زيادة 131%.

تركيا بقيمة 2 مليار و949 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و924 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 1%.

المملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و755 مليون دولار مقارنة بنحو 3 مليار و104 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة انخفاض 11%.

إيطاليا بقيمة 2 مليار و552 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و982 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 29%.

الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و470 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و38 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 21%.

أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025

وتضمنت أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 كالتالى:

قطاع مواد البناء بقيمة 13 مليار و672 مليون دولار وبنسبة زيادة 39%

قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8 مليار و560 مليون دولار وبنسبة زيادة 8%

قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6 مليار و350 مليون دولار بنسبة زيادة 13%

قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 5 مليار و919 مليون دولار وبنسبة زيادة 14%

قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 4 مليار و204 مليون دولار

قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 3 مليار 96 مليون دولار وبنسبة زيادة 21%

قطاع الغزل والمنسوجات بقيمة مليار و62 مليون دولار وبنسبة زيادة 2%

قطاع الصناعات الطبية بقيمة 898 مليون دولار وبنسبة زيادة 26%

قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات بقيمة 855 مليون دولار وبنسبة انخفاض 2%

قطاع المفروشات بقيمة 573 مليون دولار وبنسبة زيادة 2%

قطاع الأثاث بقيمة 371 مليون دولار وبنسبة زيادة 18%

قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 94 مليون دولار وبنسبة زيادة 3%.

