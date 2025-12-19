بوتين: مستعدون لإجراء حوار بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية وفق مبادئ يونيو 2024

18 حجم الخط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تريد إنهاء النزاع في أوكرانيا بالوسائل السلمية، متهما كييف في الوقت نفسه بأنها لا تريد ذلك.

كلمة الرئيس الروسي بمناسبة نهاية العام 2025

جاء ذلك خلال كلمة موسعة ألقاها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة بمناسبة نهاية العام الحالي 2025.

حوار بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية

وأوضح الرئيس الروسي، أن بلاده تريد إنهاء النزاع في أوكرانيا بالوسائل السلمية، مشيرا إلى استعداده لإجراء حوار بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية على أساس المبادئ التي تم تحديدها في يونيو 2024.

وأكد أن القوات الروسية تتقدم بسرعة نحو زابوروجيا، لتحرير المناطق السكنية في المنطقة الواحدة تلو الأخرى، مشيرا إلى أنها سيطرت على أكثر من 50% من مدينة كراسنوارميسك وتتقدم في كل الاتجاهات.

كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضا على أن القوات الروسية تتقدم على طول خطوط التماس في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وأنها تحاصر نحو 3500 جندي أوكراني ضمن العملية العسكرية الخاصة.

وأوضح الرئيس الروسي أن ١٥ كتيبة من القوات الأوكرانية محاصرة في منطقة كوبيانسك، ولم تتلق أوامر بالاستسلام وليس لديها أي فرصة، مشيرا إلى أن العالم سيشهد نجاحات كبيرة للقوات الروسية قبل نهاية العام الجاري.

فيما قال رئيس الوفد الروسي المفاوض إلى إسطنبول، إن روسيا سلمت نحو 1000 جثة جندي أوكراني لكييف، فيما تسلمت بلاده جثث نحو 26 عسكريا روسيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.