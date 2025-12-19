رئيس تنس الطاولة: استقالة هبة حامد مفاجئة والبعض يزعجه نجاحات الاتحاد

18 حجم الخط

تنس الطاولة، كشف اللواء أشرف حلمي رئيس مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، أن استقالة هبة حامد من عضوية المجلس جاءت بشكل مفاجئ وبدون مقدمات.

وأوضح “حلمي”، أن استقالة هبة حامد لن تؤثر على اكتمال النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الإدارة، وأن البعض منزعج من استقرار الاتحاد المصري وتحقيق نجاحات على جميع المستويات الفنية والإدارية.

وأضاف أشرف حلمي، أن المجلس عقد اجتماعا هاما أمس الخميس بحضور 4 أعضاء، واتخذ عدد من القرارات الهامة بشأن بطولات الموسم المحلي الجديد.

نجاحات مالية وإدارية

وكان اتحاد تنس الطاولة قد كشف في بيان منذ أيام قليلة عن تحقيق نجاحات مالية وإدارية خلال فترة ولاية المجلس الحالي برئاسة اللواء أشرف حلمي.

وكشف الاتحاد أنه طبقا للتقارير المالية، تمكن من تحقيق عائد مالي بلغ نحو 12 مليون جنيه، بعد تفعيل عقود الرعاية واسترداد حقوق مالية كانت مهدرة في الفترات السابقة، ويأتي هذا في الوقت الذي كان فيه الاتحاد يتحمل ديونًا تقدر بنحو 11 مليون جنيه، بالإضافة إلى مديونيات لصالح شركات خدمات فندقية ونقل وطيران.

وذكر الاتحاد المصري أيضا، أنه تم تحقيق فائض مالي من تنظيم بطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات بلغ نحو 600 ألف جنيه، مقارنة بخسائر بلغت نحو مليوني جنيه في النسخة السابقة، وتنظيم بطولة مصر الدولية البارالمبي في مجمع صالات حسن مصطفى، وتحقيق مكسب مالي من الحدث.

كما قال الاتحاد أنه تم استلام جميع الطاولات والأدوات والملابس الخاصة بعامي 2024 و2025 من الشركة المختصة دون أي أعباء مالية على الاتحاد، بالإضافة إلى تنظيم 8 بطولات محلية لمختلف المراحل العمرية خلال العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.