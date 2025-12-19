بعد جدل واسع، هل يمكن ولادة أطفال بشعر طويل جدا؟ استشارى تجيب

18 حجم الخط

أثارت حالة ولادة طفلة بشعر طويل الجدل عبر السوشيال ميديا حول كيف يولد أطفال بشعر طويل جدا مثل هذه الطفلة فهى معجزة.

ورغم تأكيد بعض الأطباء إمكانية حدوث مثل هذه الحالات إلا أن الكثير من الأشخاص يظنون أنها صورة ذكاء اصطناعي ليس أكثر.

هل يمكن ولادة طفل بشعر طويل

وتقول الدكتورة نادية عبد القادر استشارى أمراض النساء والتوليد، إنه بالفعل يمكن أن تولد البنات وأحيانا الأولاد أيضا بشعر طويل، وهذا أمر طبيعي تماما ولا يدل على أي مشكلة صحية.

أسباب ولادة طفل بشعر طويل

وأضافت نادية، أن من أسباب ولادة أطفال بشعر طويل:-

العوامل الوراثية، فالجينات هي السبب الأساسي، فإذا كان الوالدان أو أحد أفراد العائلة يولدون بشعر كثيف أو طويل، يزداد احتمال ذلك.

مدة الحمل، وبعض الأطفال الذين يولدون بعد اكتمال مدة الحمل أو بعدها بقليل قد يكون شعرهم أوضح وأطول.

اختلاف نمو الشعر داخل الرحم، حيث إن بصيلات الشعر تبدأ في التكون مبكرا، لكن سرعة النمو تختلف من طفل لآخر.

ولادة طفلة بشعر طويل

طول الشعر ليس له علاقة بتحديد الجنس

وتابعت، في كثير من الحالات يكون الشعر الذي يولد به الطفل شعر مؤقت (زغبي)، وقد يتساقط خلال الأسابيع أو الأشهر الأولى ثم ينمو شعر جديد، وبعض الأطفال يحتفظون بشعرهم ويستمر في النمو بشكل طبيعي، كما أن طول الشعر لا علاقة له بتحديد الجنس، فقد يولد الذكور أيضا بشعر طويل وكثيف، ولا يحتاج إلا لعناية بسيطة ولطيفة باستخدام ماء فاتر أو شامبو أطفال خفيف عند الحاجة فقط، وتجنب الشد أو التمشيط القاسي.

علاقة الشعر الطويل بالحموضة أثناء الحمل

وعن إمكانية أن يسبب هذا الشعر الطويل فى معاناة الأم أثناء الحمل من الحموضة أو مشاكل فى الهضم، قالت الدكتورة نادية عبد القادر، إن شعر الجنين الطويل لا يسبب أي مشاكل للأم أثناء الحمل، سواء الحموضة أو عسر الهضم أو أي أعراض أخرى، وهذه فكرة منتشرة لكنها غير صحيحة علميا.

وأضافت الدكتورة نادية، أن الحموضة أثناء الحمل سببها هرموني بالأساس، خاصة هرمون البروجسترون، وهذا الهرمون يسبب ارتخاء عضلة صمام المعدة، فيسمح بارتجاع الحمض إلى المريء، كما أن كبر حجم الرحم يضغط على المعدة، فيزيد الشعور بالحرقان، هذا بجانب تناول الأطعمة الدسمة أو الحارة، والاستلقاء بعد الأكل مباشرة، وبطء الهضم الطبيعي أثناء الحمل، كل هذا يزيد شعور الأم الحامل بالحموضة وليس شعر الجنين.

