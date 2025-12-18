كيف تؤثر الولادة القيصرية غير المبررة على مشيمة الأم؟

18 حجم الخط

الولادة القيصرية من أنواع الولادة التي يلجأ الطبيب لها فى حالة صعوبة أو خطورة الولادة الطبيعية حفاظا على صحة الأم والجنين.

ولكن في أحيان كثيرة تطلب الأم الولادة القيصرية أو يطلبها الطبيب بدون مبرر ما يؤثر على صحة الأم بشكل سلبي قد يعرضها للخطر.

مخاطر الولادة القيصرية

يقول الدكتور ناصر الخولى، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة عين شمس، إن الولادة القيصرية أكثر من 3 أو 4 مرات تسبب التصاقات داخل وخارج الرحم، كما تزيد فرص الإصابة بالتصاق مشيمة الأم بشكل متداخل فى أنسجة الرحم ما يشكل خطورة على صحة الأم.

مخاطر الولادة القيصرية

وأضاف الخولى، “قديما كنا لا نسمع عن المشيمة الملتصقة لقلة الولادة القيصرية وحدودها فى أضيق الحدود، ولكن للاسف حاليا بين كل 10 نساء هناك 7 يعانين من المشيمة الملتصقة بسبب زيادة معدلات الولادة القيصرية غير المبررة”.

مخاطر المشيمة الملتصقة على صحة الأم والجنين

وتابع، أن المشيمة الملتصقة تسبب صعوبة ولادة المشيمة ما يسبب نزيف حاد للأم وكثيرا يضطر الطبيب إلى استئصال الرحم لإنقاذ الأم، كما تؤثر المشيمة الملتصقة على الجنين من حيث تقلل من العناصر الغذائية للطفل ما يؤثر على نموه ووزنه، فهى تشكل مخاطر عديدة وللأسف الولادة القيصرية هى سبب الإصابة بها.

ويجب أن تتم الولادة القيصرية فى حالة الضرورة فقط ولكن ممنوع الولادة القيصرية غير المبررة لأن كثرة الولادة القيصرية تسبب المشيمة الملتصقة وكما ذكرنا تشمل خطورة على صحة الأم والجنين.

