ماذا تأكل المرأة الحامل بدون زيادة في الوزن؟

تهتم المرأة الحامل بالتغذية السليمة التي تساعد على مدها بالعناصر الغذائية المهمة وأيضًا التي تساعد على نمو الجنين بشكل صحي.

وللأسف معظم النساء في فترة الحمل تظن أن التغذية السليمة في الحمل تعني تناول الطعام بكثرة طوال اليوم بحجة أنها تأكل لشخصين دون الوعي بمدى خطورة ذلك.

وتقول الدكتورة غادة سيد استشاري الرضاعة الطبيعية ومنسق الشبكة الدولية لتغذية الرضع، إن المرأة الحامل مسموع لها بتناول 500 سعر حراري فقط زيادة عن السعرات الحرارية المسموح بها إلى شخص عادي، وذلك لأن جسدها يستهلك سعرات حرارية أعلى لتغذية الجنين ونموه، لذا عليها أن تزيد فى طعامها 500 سعر حرارى فقط.

التغذية السليمة للمرأة الحامل

وأضافت غادة، أن غذاء المرأة الحامل يحب أن يكون متوازن وصحي يحتوي على البروتين والمعادن مثل الكالسيوم والحديد وغيرهم بجانب النشويات وذلك من خلال اللحوم والأسماك والدواجن والبيض ومنتجات الألبان والحبوب والبقول والمكسرات والخضراوات والفاكهة بكميات مناسبة.

التغذية السليمة للمرأة الحامل

وتابعت، وبجانب التغذية العلاجية يجب الاهتمام بتناول المكملات الغذائية التى وصفها الطبيب المعالج حفاظا على صحة الأم ونمو الجنين بشكل صحي وتجنب نقص الحديد والكالسيوم فترة الحمل.

مشكلة زيادة الوزن أثناء فترة الحمل

وأوضحت استشاري الرضاعة الطبيعية، أنه هناك نساء يتناولن الطعام بشراهة خلال فترة الحمل ظنا أن ذلك يعمل على نمو الجنين وزيادة وزنها ولكن هذا خطأ كبير ينتج عنه زيادة الوزن وتضطر الأمهات بعد الولادة إلى الريجيم للتخلص من الوزن الزائد ما يؤثر على الرضاعة الطبيعية، لذا يجب التخلي عن كل ذلك وتناول طعام صحي ومتوازن خلال فترة الحمل، وفي حالة زيادة الوزن بشكل كبير خلال الحمل يجب الانتظار إلى بعد انتهاء فترة الرضاعة أو بدء تناول الطفل الطعام لعمل ريجيم لانقاص الوزن حتى لا تتأثر تغذية الطفل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.