"دولة التلاوة" يستعيد أمجاد الأصوات الذهبية، انطلاق فصل جديد من البرنامج القرآني الليلة

ينطلق مساء اليوم فصل جديد من فصول البرنامج القرآني الضخم "دولة التلاوة"، الذي بات يمثل جسرًا يربط بين عراقة المدرسة المصرية في التلاوة وبين المواهب الشابة الواعدة، في رحلة إيمانية تهدف إلى ترسيخ قيم التجويد والترتيل.

اختبار الإتقان في محراب القرآن

تشهد حلقة الليلة حضور خمسة من القراء المتميزين، حيث يستعرضون مواهبهم أمام لجنة تحكيم تضم صفوة المتخصصين، يتقدمهم الشيخ حسن عبد النبي، والدكتور طه عبد الوهاب، والداعية مصطفى حسني، والشيخ طه النعماني.

وتعتمد معايير التقييم على الدقة المتناهية في أحكام التجويد، وحسن توظيف المقامات الصوتية بما يخدم معاني الآيات الكريمات، في منافسة شريفة تهدف إلى الوصول لأعلى درجات الإتقان.

حضور علمائي وقرآني رفيع

وتزداد الحلقة شرفًا باستضافة كوكبة من كبار رجال الدين والعلماء، وفي مقدمتهم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمفتي الدكتور نظير عياد، والدكتور علي جمعة.

كما يشارك في هذه التظاهرة القرآنية أعلام التلاوة في العالم الإسلامي، مثل الشيخ أحمد نعينع والشيخ عبد الفتاح الطاروطي، بالإضافة إلى قراء من المغرب وبريطانيا، مما يؤكد على الصبغة العالمية للبرنامج.

تتويج المسيرة بصوت يصدح في "الحسين"

ويهدف البرنامج، الذي يأتي كثمرة تعاون بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى تكريم أهل القرآن بما يليق بمكانتهم؛ حيث يُمنح الفائزون شرف تسجيل المصحف الشريف كاملًا ليبقى صدقة جارية عبر الأثير، إضافة إلى نيل شرف إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المبارك.

موعدكم مع السكينة

وتُعرض الحلقة في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر قنوات: (الناس، الحياة، CBC، ومصر للقرآن الكريم)، وعبر منصة Watch It، ليكون الجمهور على موعد مع تجربة روحية فريدة، تستمر حلقاتها حتى إعلان اسم الفائز في أولى ليالي الشهر الفضيل.

