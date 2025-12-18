وكالة الممثل "يو آه إن" تنفي مشاركته في فيلم المخرج جانج جاي هيون الجديد

18 حجم الخط

نفت الوكالة المسؤولة عن الممثل الكوري الجنوبي "يو آه إن" المزاعم التي تفيد بمشاركته في الفيلم القادم للمخرج جانج جاي هيون بعنوان "Vampire"، مؤكدة أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن منذ إدانة الممثل بتهمة تعاطي المخدرات.

وصرحت وكالة "United Artists Agency" اليوم الأربعاء قائلة: "إن ظهور يو آه إن في فيلم Vampire لم يتقرر بعد"، مضيفة أنه "لا توجد خطط مؤكدة لعودته إلى التمثيل".

ويأتي توضيح الوكالة ردا على تقرير نشرته وسيلة إعلامية كورية في وقت سابق من يوم الأربعاء، أفاد بأنه تم اختيار "يو" للمشاركة في الفيلم المقرر بدء تصويره العام المقبل.

وينتمي الفيلم المرتقب إلى فئة إثارة وتشويق مصاصي الدماء، ويعد أحدث مشاريع المخرج جانج بعد أعماله السابقة "The Priests" (2015)، و"Svaha: The Sixth Finger" (2019)، و"Exhuma" (2024).

شائعات مشاركة الممثل يو أه إن بفيلم Vampire

وذكرت التقارير أن المخرج جانج وفريق الإنتاج عرضوا دورا على "يو"، وأن الممثل التقى بالمخرج بالفعل لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالجدول الزمني واختيار طاقم العمل.

اعتزال الممثل يو آه إن التمثيل بعد فضيحة تعاطي المخدرات

وكان "يو"، واسمه الحقيقي "أوم هونج سيك"، قد أوقف جميع أنشطته الفنية عقب فضيحة مخدرات بارزة أدت إلى صدور حكم قضائي ضده، ففي شهر يوليو الماضي، قضت المحكمة العليا بسجنه لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ لمدة عامين، بالإضافة إلى تغريمه مليوني وون كوري، بعد إدانته بالاستخدام غير القانوني لمادتي البروبوفول والماريغوانا.

وقد وجهت إلى الممثل تهمة تعاطي البروبوفول 181 مرة خلال الفترة ما بين عامي 2020 و2022، والحصول بشكل غير قانوني على أقراص منومة باستخدام أسماء أشخاص آخرين في 44 مناسبة بين عامي 2021 و2022.

كما اتهم "يو" بتدخين الماريغوانا في مسكن بمدينة لوس أنجلوس في يناير 2023، والضغط على أحد معارفه لمشاركته في التعاطي بعد أن تم تصويره أثناء الفعل.

يذكر أن "يو آه إن" بدأ مسيرته الفنية عام 2003 عبر إعلان تلفزيوني، وحقق شهرة واسعة من خلال أدواره في فيلم "Punch" (2011)، وفيلم الحركة "Veteran" (2015)، ومسلسل نتفليكس "Hellbound" (2021).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.