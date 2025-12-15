أول تعليق من الكاتب عمار علي حسن عقب إخلاء سبيله بكفالة 20 ألف جنيه

18 حجم الخط

«سحابة صيف ثقيلة وعبرت.. المجد للكتابة، ويحيا أهل مصر الطيبين الذين تعلمت من عرقهم فسكنوني.. الحمد لله»؛ بهذه الكلمات عبّر الكاتب والباحث والروائي الدكتور عمار علي حسن عن امتنانه عقب قرار إخلاء سبيله، وذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الدكتور عمار علي حسن بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على ذمة القضية المتهم فيها بنشر شائعات وأخبار كاذبة، وذلك على خلفية البلاغ المقدم ضده من الفريق كامل الوزير.

وجاء قرار إخلاء السبيل عقب التحقيق مع الكاتب الصحفي، حيث وُجهت إليه اتهامات تتعلق بنشر أخبار اعتُبرت غير صحيحة، فيما أنكرها دفاعه، مؤكدين تمسكهم بحرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريًا.

وشهدت جلسة التحقيق حضور عدد من المحامين والحقوقيين، من بينهم الأستاذ خالد علي، والأستاذ ناصر أمين، والأستاذ إبراهيم العزب، إلى جانب محامي نقابة الصحفيين، ومحامي اتحاد الكتاب، وكذلك الأستاذة إيمان عوف عضو مجلس نقابة الصحفيين، الذين قدموا الدعم القانوني للدكتور عمار علي حسن.

ويُعد عمار علي حسن من أبرز الكتاب والباحثين في الشأنين السياسي والاجتماعي، وله العديد من المؤلفات الروائية والفكرية، ويتمتع بحضور بارز في الأوساط الثقافية والصحفية.

