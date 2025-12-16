الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
حوادث

النقض تحدد نظر طعن مروة يسري على حكم حبسها في سب وقذف وفاء عامر

مروة يسري
مروة يسري
حددت محكمة النقض جلسة 9 فبراير المقبل لنظر الطعن المقام على الحكم الصادر بحبس مروة يسري، الشهيرة إعلاميًا بــ «ابنة مبارك»، لمدة عامين، وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه، في القضية المتهمة فيها بسب وقذف الفنانة وفاء عامر.

وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية قد قضت بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنح الاقتصادية، القاضي بحبس المتهمة عامين وتغريمها 100 ألف جنيه، وذلك في أولى جلسات نظر الاستئناف.

وجاء الحكم على خلفية اتهام المتهمة بارتكاب جرائم سب وقذف، وتعمد إزعاج، وإنشاء واستخدام حساب إلكتروني بغرض ارتكاب جريمة، وفقًا لما أسند إليها من اتهامات.

وشهدت جلسات المحاكمة عددًا من التطورات، من بينها تقديم المتهمة إقرارًا بإلغاء التوكيل الصادر لمحاميها السابق، وتولي هيئة دفاع جديدة القضية اعتبارًا من الجلسة الثانية، كما تقدّم دفاع المجني عليها بطلب لحظر النشر في القضية، إلا أن المحكمة قررت رفض الطلب.

