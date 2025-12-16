النقض تحدد نظر طعن مروة يسري على حكم حبسها في سب وقذف وفاء عامر

18 حجم الخط

حددت محكمة النقض جلسة 9 فبراير المقبل لنظر الطعن المقام على الحكم الصادر بحبس مروة يسري، الشهيرة إعلاميًا بــ «ابنة مبارك»، لمدة عامين، وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه، في القضية المتهمة فيها بسب وقذف الفنانة وفاء عامر.

وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية قد قضت بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنح الاقتصادية، القاضي بحبس المتهمة عامين وتغريمها 100 ألف جنيه، وذلك في أولى جلسات نظر الاستئناف.

وجاء الحكم على خلفية اتهام المتهمة بارتكاب جرائم سب وقذف، وتعمد إزعاج، وإنشاء واستخدام حساب إلكتروني بغرض ارتكاب جريمة، وفقًا لما أسند إليها من اتهامات.

وشهدت جلسات المحاكمة عددًا من التطورات، من بينها تقديم المتهمة إقرارًا بإلغاء التوكيل الصادر لمحاميها السابق، وتولي هيئة دفاع جديدة القضية اعتبارًا من الجلسة الثانية، كما تقدّم دفاع المجني عليها بطلب لحظر النشر في القضية، إلا أن المحكمة قررت رفض الطلب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.