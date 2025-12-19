القبض على سائق مينى باص تسبب في مصرع سباك بكرداسة

18 حجم الخط

لقي سباك مصرعه في حادث تصادم بدائرة قسم شرطة كرداسة التابع لمديرية أمن الجيزة، عقب اصطدام سيارة مينى باص به أثناء عبوره الطريق، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السائق المتسبب في الحادث بعد هروبه.

وكان اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة كرداسة.

وعلى الفور، كلف العميد أحمد نجم، رئيس قطاع أكتوبر، المقدم محمد سعودي، رئيس مباحث كرداسة، بسرعة الانتقال إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور سباك يبلغ من العمر 50 عامًا نهر الطريق، اصطدمت به سيارة مينى باص يقودها سائق يبلغ من العمر 45 عامًا، كانت تسير بسرعة زائدة، ما أدى إلى وفاته في الحال، فيما فر السائق هاربًا من موقع الحادث.

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية السائق وضبطه بعد مرور ثلاث ساعات من ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الحادث دون قصد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

