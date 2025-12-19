عامل دليفري يتخلص من حياته شنقًا بالهرم بسبب خلافات مع أسرته

18 حجم الخط

تخلص عامل دليفري من حياته شنقًا داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة لرفض والده تزويجه من إحدى الفتيات على علاقة عاطفية بها، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة

تلقى مساعد الوزير لأمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بتلقي بلاغ بتخلص عامل من حياته بدائرة قسم شرطة الهرم.

وعلى الفور، أمر العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم، والرائد أحمد عبادة، معاون المباحث، بالقوة المرافقة لهما بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة.

ظروف الوفاة

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى عامل دليفري يبلغ من العمر 18 سنة، وقد أقدم على إنهاء حياته داخل غرفته بعد أن قام بربط حبل في جنش السقف، لمروره بأزمة نفسية حادة على خلفية خلافات أسرية، لرفض والده تزويجه من إحدى الفتيات التي تربطه بها علاقة عاطفية.

الإجراءات القانونية



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، لقى طفل مصرعه، الأربعاء الماضي، منتحرا بعد تناول قرص غلة بقرية بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول طفل تناول قرص غلة لمستشفى الفرافرة المركزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.