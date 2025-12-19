الجمعة 19 ديسمبر 2025
حوادث

عامل دليفري يتخلص من حياته شنقًا بالهرم بسبب خلافات مع أسرته

عامل دليفري يتخلص
عامل دليفري يتخلص من حياته شنقًا بالهرم
تخلص عامل دليفري من حياته شنقًا داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة لرفض والده تزويجه من إحدى الفتيات على علاقة عاطفية بها، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة

تلقى مساعد الوزير لأمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بتلقي بلاغ بتخلص عامل من حياته بدائرة قسم شرطة الهرم.

وعلى الفور، أمر العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم، والرائد أحمد عبادة، معاون المباحث، بالقوة المرافقة لهما بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة.

ظروف الوفاة
وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى عامل دليفري يبلغ من العمر 18 سنة، وقد أقدم على إنهاء حياته داخل غرفته بعد أن قام بربط حبل في جنش السقف، لمروره بأزمة نفسية حادة على خلفية خلافات أسرية، لرفض والده تزويجه من إحدى الفتيات التي تربطه بها علاقة عاطفية.

الإجراءات القانونية


تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، لقى طفل مصرعه، الأربعاء الماضي، منتحرا بعد تناول قرص غلة بقرية بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول طفل تناول قرص غلة لمستشفى الفرافرة المركزي. 

