الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

المنوفية: لا شكاوى في أول أيام جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025

أول أيام جولة الإعادة
أول أيام جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، فيتو
18 حجم الخط

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن العملية الانتخابية بجولة الإعادة في يومها الأول شهدت انتظامًا ملحوظًا بكافة اللجان على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، دون رصد أي شكاوى أو معوقات تعكر صفو العملية الانتخابية.

 

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم غلق صناديق الاقتراع باللجان الانتخابية كافة، عقب انتهاء عملية التصويت في اليوم الأول من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

متابعة من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة

جاء ذلك من داخل غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، حيث أكد المحافظ أن اللجان الانتخابية ستستأنف عملها اليوم الخميس الموافق 18 ديسمبر الجاري، لاستكمال عملية التصويت في اليوم الثاني، وفقًا للمواعيد المقررة.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للجان الانتخابية، مع تسخير جميع الإمكانيات أمام المواطنين الناخبين، بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة وبالشكل اللائق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب 2025 جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب بالمنوفية

مواد متعلقة

استجابة فورية من تضامن المنوفية لاستغاثة حالة إنسانية بالسادات

السكك الحديدية تدفع بمهندسين لمعاينة موقع خروج قطار عن القضبان بالحامول في المنوفية (فيديو)

رئيس مدينة منوف ينتقل لموقع خروج قطار عن القضبان في محطة الحامول

خروج عربة قطار عن القضبان بمحطة الحامول في المنوفية (صور)

مصرع شاب أسفل عجلات القطار بمحطة شنوان بالمنوفية

ضبط المتهمين بقتل طالب الحقوق في أشمون بالمنوفية

المنوفية تشكل غرفة العمليات استعدادا لجولة الإعادة بانتخابات النواب

السبب مفاجأة، محامي عروس المنوفية يوضح أسباب استبعاد والدة الجاني من الاتهام

الأكثر قراءة

الأردن والمغرب في الصدارة، مواعيد مباريات اليوم بكأس العرب والسوبر الإيطالي

تعليم المنوفية يعلن جداول امتحانات الترم الأول الأسبوع المقبل

أسعار اللحوم اليوم الخميس، ارتفاع ملحوظ في الضاني والبتلو والكندوز بأسواق المحافظات

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، ارتفاع 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون

دليلك اليومي للقطارات، مواعيد السفر بين القاهرة والإسكندرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

الداخلية ترد على بيان حزب سياسي حول مزاعم مخالفات انتخابية

8 وصفات طبيعية، لتخفيف آلام المفاصل طوال فصل الشتاء

المنيا تنتظر العودة الأخيرة لأبنائها الثلاثة ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية باليونان

خدمات

المزيد

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 18 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 18 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 18 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads