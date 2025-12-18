المنوفية: لا شكاوى في أول أيام جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025

18 حجم الخط

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن العملية الانتخابية بجولة الإعادة في يومها الأول شهدت انتظامًا ملحوظًا بكافة اللجان على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، دون رصد أي شكاوى أو معوقات تعكر صفو العملية الانتخابية.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم غلق صناديق الاقتراع باللجان الانتخابية كافة، عقب انتهاء عملية التصويت في اليوم الأول من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

متابعة من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة

جاء ذلك من داخل غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، حيث أكد المحافظ أن اللجان الانتخابية ستستأنف عملها اليوم الخميس الموافق 18 ديسمبر الجاري، لاستكمال عملية التصويت في اليوم الثاني، وفقًا للمواعيد المقررة.



وشدد المحافظ على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للجان الانتخابية، مع تسخير جميع الإمكانيات أمام المواطنين الناخبين، بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة وبالشكل اللائق.

