لمواجهة كآبة الشتاء، مشروبات ترفع المزاج وتحفّز هرمونات السعادة طبيعيًا

لمواجهة كآبة الشتاء، مشروبات ترفع المزاج، مع قدوم فصل الشتاء وقِصَر ساعات النهار وانخفاض التعرض لأشعة الشمس، يعاني كثير من الناس – خاصة النساء – من تقلبات في المزاج وشعور بالخمول أو الحزن الخفيف المعروف بـ«كآبة الشتاء».



هذا الشعور قد يكون ناتجًا عن انخفاض هرمون السيروتونين (هرمون السعادة) واضطراب إفراز الميلاتونين المرتبط بالنوم، بالإضافة إلى قلة الحركة والبقاء لفترات طويلة في الأماكن المغلقة.



أكدت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، أن بعض المشروبات الطبيعية يمكن أن تلعب دورًا فعالًا في تحسين الحالة المزاجية، وتحفيز هرمونات السعادة بشكل لطيف وآمن، إلى جانب كونها مشروبات دافئة ومريحة في الأجواء الباردة.





كيف تساعد المشروبات الطبيعية في تحسين المزاج؟

المشروبات الصحية لا تؤثر فقط على دفء الجسم، بل تعمل بطرق متعددة:

تحفيز إفراز السيروتونين والدوبامين.

تقليل هرمون التوتر الكورتيزول.

دعم الجهاز العصبي بالعناصر المعدنية والفيتامينات.

تحسين جودة النوم، ما ينعكس مباشرة على المزاج.

أفضل المشروبات لمواجهة كآبة الشتاء



فيما يلي مجموعة من أفضل المشروبات التي تساعدك على مواجهة كآبة الشتاء بطريقة طبيعية.

مشروبات عشبية لتهدئة الأعصاب وتحسين الحالة النفسية



1. شاي البابونج

البابونج من أشهر الأعشاب المهدئة للأعصاب. يساعد على:

تخفيف القلق والتوتر.

تحسين جودة النوم.

تهدئة الجهاز العصبي، مما ينعكس على المزاج صباحًا.

شرب كوب دافئ من البابونج مساءً يمنح إحساسًا بالطمأنينة والاسترخاء.

2. شاي النعناع

رائحته المنعشة وحدها كفيلة برفع المزاج. النعناع:

يقلل الشعور بالإجهاد الذهني.

يساعد على تحسين التركيز.

يخفف اضطرابات المعدة المرتبطة بالتوتر.

3. شاي اللافندر (الخزامى)

يُعرف اللافندر بتأثيره المباشر على الجهاز العصبي:

يقلل أعراض الاكتئاب الخفيف.

يساعد على الاسترخاء العميق.

يحفّز إفراز السيروتونين.

4. شاي المليسة (بلسم الليمون)

من الأعشاب الرائعة لكآبة الشتاء:

يخفف التوتر العصبي.

يُشعر بالراحة النفسية.

يوازن الحالة المزاجية دون التسبب في نعاس مفرط.

مشروبات غنية بعناصر تحفّز هرمونات السعادة



5. مشروب الكاكاو الخام

الكاكاو الطبيعي (غير المُحلى) من أقوى محفزات السعادة:

غني بالمغنيسيوم، المهم للاسترخاء.

يحفّز إفراز الدوبامين.

يُشعر بالدفء والرضا النفسي.

يمكن تحضيره بالحليب أو الحليب النباتي مع لمسة عسل.

6. سموذي الموز

الموز يحتوي على مادة التريبتوفان، وهي مقدمة لهرمون السيروتونين:

يرفع المزاج.

يمنح طاقة إيجابية.

يساعد على الاسترخاء العصبي.

إضافة القليل من القرفة تزيد من تأثيره الدافئ في الشتاء.

7. الحليب بالتمر

مشروب شتوي تقليدي غني ومريح نفسيًا:

التمر مصدر طبيعي للطاقة والسعادة.

الحليب يحتوي على الكالسيوم والتريبتوفان.

يمنح إحساسًا بالدفء والاحتواء، خاصة قبل النوم.

مشروبات عشبية مفيدة

مشروبات دافئة تنشّط الدورة الدموية وتكافح الاكتئاب



8. شاي الزنجبيل

الزنجبيل لا يُدفئ الجسد فقط، بل:

ينشّط الدورة الدموية.

يقلل الشعور بالخمول.

يرفع الطاقة الذهنية ويحسّن المزاج.

9. مشروب القرفة

القرفة من التوابل المرتبطة بالراحة النفسية:

تساعد على استقرار المزاج.

تقلل الشعور بالبرود والكسل.

تحفّز الشعور بالدفء والطمأنينة.

10. الحليب الذهبي (كركم بالحليب)

مشروب شتوي ممتاز:

الكركم يقلل الالتهابات المرتبطة بالاكتئاب.

يعزز المناعة ويهدئ الأعصاب.

يساعد على النوم العميق، ما يحسّن المزاج العام.

نصائح لتعزيز تأثير المشروبات على المزاج

تناولي المشروب في جو هادئ بعيدًا عن الهاتف.

أضيفي لمسة عسل طبيعي بدل السكر.

اجعلي الأمر طقسًا يوميًا وليس مجرد عادة عابرة.

اربطي المشروب بلحظة امتنان أو تنفس عميق.

