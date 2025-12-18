أخبار الفن اليوم: وفاة التشكيلي محمد عمر سليمان.. مصطفى كامل يروي موقفا إنسانيا لأم كلثوم.. سلوى عثمان تكشف طبيعة دورها في "أب ولكن".. موعد عرض مسلسل أثر بارد

18 حجم الخط

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية، اليوم الخميس، العديد من الأخبار الهامة من أبرزها وفاة الفنان التشكيلي محمد عمر سليمان.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

رحل عن عالمنا الفنان التشكيلي محمد عمر سليمان عن عمر 69 عاما، وذلك بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع في فن الخزف المصري المعاصر.

أجرى الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، قرعة عمرة شهر شعبان لأعضاء النقابة من العاملين وأصحاب المعاشات.

أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أن المبنى الجديد للنقابة سيحمل مجسمًا لكوكب الشرق أم كلثوم، وذلك تكريمًا لمكانتها الفنية وتقديرا لدورها التاريخي، باعتبارها المؤسسة الأولى لنقابة الموسيقيين.

يترقب جمهور الدراما العربية بصفة عامة والدراما الخليجية بصفة خاصة عرض الحلقة الأولى من مسلسل أثر بارد، الذي لفت الأنظار منذ الإعلان عنه، وسط حالة من الترقب والحماس لمعرفة تفاصيل قصته وأحداثه المشوقة.

تشارك الفنانة سلوى عثمان في بطولة مسلسل “أب ولكن” مع الفنان محمد فراج والفنانة هاجر أحمد، والذي يعرض في موسم دراما رمضان المقبل.

تستضيف الفنانة إسعاد يونس الفنان أحمد العوضي في حلقة، الأحد المقبل، من برنامج "صاحبة السعادة" مع على قناة "dmc".





قال الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية: “أنا اللي اكتشفت موهبة حمادة هلال وبهاء سلطان، مؤكدا أن أهم معيار في صناعة نجم هو خامة الصوت”.

كشفت الشركة المنتجة لفيلم “كولونيا” بطولة الفنان أحمد مالك، عن البوستر الرسمي للعمل، وذلك تمهيدا لعرضه بالسينمات المصرية يوم 7 يناير المقبل، و15 يناير بالوطن العربي.

وجه الناقد التشكيلي صلاح بيصار رسالة تحية وتقدير إلى روح الفنان الراحل صلاح عبد الكريم، واصفا إياه بالفنان الشامل ورائد فن النحت باستخدام نفايات الحديد والديكور المصري الحديث، فضلا عن كونه أستاذا أكاديميا مرموقا.

