أخبار الفن اليوم: وفاة التشكيلي محمد عمر سليمان.. مصطفى كامل يروي موقفا إنسانيا لأم كلثوم.. سلوى عثمان تكشف طبيعة دورها في "أب ولكن".. موعد عرض مسلسل أثر بارد
أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية، اليوم الخميس، العديد من الأخبار الهامة من أبرزها وفاة الفنان التشكيلي محمد عمر سليمان.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
وفاة الفنان التشكيلي محمد عمر سليمان
رحل عن عالمنا الفنان التشكيلي محمد عمر سليمان عن عمر 69 عاما، وذلك بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع في فن الخزف المصري المعاصر.
40 فائزا من أعضاء المهن الموسيقية بـ عمرة شعبان
أجرى الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، قرعة عمرة شهر شعبان لأعضاء النقابة من العاملين وأصحاب المعاشات.
مصطفى كامل يروي موقفا إنسانيا لأم كلثوم ويكشف سبب تأسيس أول جمعية لنقابة الموسيقيين (فيديو)
أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أن المبنى الجديد للنقابة سيحمل مجسمًا لكوكب الشرق أم كلثوم، وذلك تكريمًا لمكانتها الفنية وتقديرا لدورها التاريخي، باعتبارها المؤسسة الأولى لنقابة الموسيقيين.
موعد عرض مسلسل أثر بارد الحلقة الأولى
يترقب جمهور الدراما العربية بصفة عامة والدراما الخليجية بصفة خاصة عرض الحلقة الأولى من مسلسل أثر بارد، الذي لفت الأنظار منذ الإعلان عنه، وسط حالة من الترقب والحماس لمعرفة تفاصيل قصته وأحداثه المشوقة.
سلوى عثمان تكشف طبيعة دورها في "أب ولكن"
تشارك الفنانة سلوى عثمان في بطولة مسلسل “أب ولكن” مع الفنان محمد فراج والفنانة هاجر أحمد، والذي يعرض في موسم دراما رمضان المقبل.
كواليس لقاء أحمد العوضي مع إسعاد يونس في "صاحبة السعادة" (صور)
تستضيف الفنانة إسعاد يونس الفنان أحمد العوضي في حلقة، الأحد المقبل، من برنامج "صاحبة السعادة" مع على قناة "dmc".
مصطفى كامل: الصوت الموهوب أهم معيار لصناعة النجم وأصوات اليوم أفضل من جيل التسعينيات (فيديو)
قال الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية: “أنا اللي اكتشفت موهبة حمادة هلال وبهاء سلطان، مؤكدا أن أهم معيار في صناعة نجم هو خامة الصوت”.
يعرض بالسينمات 7 يناير، طرح البوستر الرسمي لفيلم "كولونيا"
كشفت الشركة المنتجة لفيلم “كولونيا” بطولة الفنان أحمد مالك، عن البوستر الرسمي للعمل، وذلك تمهيدا لعرضه بالسينمات المصرية يوم 7 يناير المقبل، و15 يناير بالوطن العربي.
الناقد صلاح بيصار ينتقد تجاهل "الثقافة" الاحتفاء بمئوية رائد النحت صلاح عبد الكريم
وجه الناقد التشكيلي صلاح بيصار رسالة تحية وتقدير إلى روح الفنان الراحل صلاح عبد الكريم، واصفا إياه بالفنان الشامل ورائد فن النحت باستخدام نفايات الحديد والديكور المصري الحديث، فضلا عن كونه أستاذا أكاديميا مرموقا.
