مصطفى كامل يكشف تفاصيل ملفات الفساد في نقابة المهن الموسيقية (فيديو)

أكد مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، وجود مخالفات تتعلق بمنظومة العلاج داخل النقابة، من بينها تجاوزات في حدود الإنفاق الطبي، وصلت في إحدى الحالات إلى نحو 600 ألف جنيه، موضحا أن أي إعفاءات غير قانونية، سواء لرؤساء لجان أو لأقاربهم، تمثل مخالفة صريحة تستوجب التحقيق.

وقال نقيب المهن الموسيقية، فى مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة ON، ويقدمه الإعلامي أحمد سالم، أنه بادر شخصيا بسداد أي فروق علاجية تخصه فور إخطار النقابة بها، حتى لا يُساء استخدام اسمه أو منصبه.

وشدد على أن التحقيق لا يعني الإدانة، وأنه لا أحد فوق المساءلة، بما في ذلك وكيل النقابة الفنان حلمي عبدالباقي، الذي أُحيل للتحقيق بقرار من مجلس الإدارة.



وفيما يتعلق بالأوضاع المالية، كشف مصطفى كامل أن النقابة كانت تمتلك نحو 69 مليون جنيه عند توليه المسئولية، بينما بلغت أرصدتها البنكية حاليًا نحو 600 مليون جنيه، إضافة إلى زيادة المعاشات 15 ضعفًا، لتصل إلى 2500 جنيه، وهو أعلى معاش بين النقابات الفنية في مصر.

التحقيق مع حلمي عبد الباقي

وكان الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية: قد قال إنه تفاجأ أثناء تواجده بالنقابة بتحويله للتحقيق من الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية.

وأضاف خلال بث مباشر على صفحته عبر فيس بوك: إنه كان صادقا في كل كلمة خرجت منه في البث المباشر السابق، والذي افتعل الأزمة بينه وبين مصطفي كامل نقيب الموسيقيين.

وتابع: قلت للنقيب العام يحط إيده على المصحف ويقول إني كنت بكدب، أنا كنت بدافع عن نفسي وعن كرامتي اللي اتبهدلت، الجمعية العمومية هي اللي تقول أفضل ولا أمشي، لكن التحقيق والشطب ده ظلم.

